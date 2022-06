Una participante conquistó a todos los coaches en el primer programa de la nueva edición de La Voz Argentina

Tras la presentación de Marley a Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Lali Espósito, salió a escena María Cecilia Mirabile, de 25 años, de la localidad de Juana Koslay, provincia de San Luis.

"Comencé a cantar a los 8 años. Me gusta escribir, tocar la guitarra, salir a correr y hacer wakeboard", se definió Beba, tal su nombre artístico, quien trabaja atendiendo en una ferretería. "Siento que tengo mucho para dar y para mostrar", señalaba en la previa, esperanzada con hacer un buen trabajo.

Luego, sobre el escenario interpretó la canción Rise Up, de la intérprete estadounidense Andra Day. El talento que demostró con su voz fue tal que apenas segundos después de comenzar, Ricardo, y el dúo Mau y Ricky se dieron vuelta. Después se sumaría La Sole y finalmente Lali.

"Fue muy difícil lo que hiciste y lo hiciste muy bien. Es un placer para nosotros haberte escuchado", la elogió Lali. "Fue muy bonito", resumió Montaner.

Intentando llevarla a su equipo, el dúo de cantantes aseguró: "Este programa te va a dar una ventana hermosa, pero tu futuro depende de tí. Si quieres utilizar esta plataforma y potenciarte, vente al equipo Mau y Ricky".

"Se nota que tenés corazón. Poca veces te cruzas con gente que en minutos te muestra el alma. Además de un talento vocal enorme, ahora veo tu emoción y tus valores, eso es una plataforma fundamental para tener una carrera. Siento una energía muy bonita en vos", sumó la intérprete de Disciplina.

Finalmente, casi sin dudarlo, Beba optó por ir con el equipo de Mau y Ricky, provocando toda la alegría de los hermanos venezolanos.

Tras su exitosa presentación, la cantante puntana, emocionada, señaló: "Gracias a todos por recibirme, la pasé muy bien".

El alocado festejo de Lali Espósito en La Voz Argentina

La ex Casi Ángeles quedó cautivada por Tomás Sagués, de Bella Vista, Buenos Aires, que interpretó el tema Entre Nosotros, de Lit Killah y Tiago PZK. "Si no me elegís te juro que renuncio a este programa. Sos especial", señaló Lali.

El participante, pese a contar con otras opciones, eligió sumarse al equipo de Lali. Entonces, ella inmediatamente, a pura euforia, corrió al escenario y se le colgó al participante. "¡Gracias wacho, gracias. La vas a romper!", pronosticó la coach, que también abrazó a los amigos que acompañaron a Tomás.