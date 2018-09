La llamó “falsa”, la calificó de “mal compañera” y que no tenía cualidades para ser jurado y finalmente el escándalo terminó estallando entre Mica Viciconte y Laurita Fernándezen Bailando 2018.

“Trabajé con ella en otro programa y, cuando sufrí maltrato, se puso del lado de la producción. Cuando la conocí pensé que era una buena mina, después me di cuenta de que no”, lanzó Mica, en alusión a Combate, el ciclo que ambas compartían. “Prefiero que me odien por cómo soy antes que ser falsa, Pensé que era buena mina, pero me di cuenta que no”, siguió, mientras la jurado se mantenía seria.

Luego, Mica terminó sacando a la luz situaciones que había vivido con Laurita. Contó que no se había querido sacar unas fotos con ella para una campaña de fotos y terminó acusándola de ser parcial con Inés Stork, la mamá de la protagonista de Sugar: “Le puso a la madre un 10, dos parejas se fueron y no fue justa la eliminación”, siguió. Muy seria, la novia de Nicolás Cabré salió al cruce: “Yo no necesito hablar de los demás para sentirme bien”, alcanzó a decir, pero Viciconte continuó, verborrágica.

“Laura no tiene amigas mujeres, no tiene amigos en el ambiente y por algo será”, siguió, mientras contaba que la conductora de Combate se había enojado con ella porque en la semifinal del Bailando del año pasado le había su apoyo a Lourdes Sánchez. “Yo no necesito hablar mal de los demás”, dijo por su parte Laurita, enojada en una pelea que continuaría unos minutos después con Flor Peña, la otra jurado del certamen.

Fuente: Ciudad