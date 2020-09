Ángel de Brito estuvo como invitado en “Mujeres de El Trece” y se animó a un ping pong de preguntas y respuestas en el que terminó contando los motivos del final de su relación de amistad con Viviana Canosa.



El conductor de “Los ángeles de la mañana” y del “Cantando 2020” recordó que el quiebre de su amistad Canosa fue tras su salida de “Los profesionales de siempre”, el ciclo del que era panelista en El Nueve.



Desde 2003 a 2010 trabajaron juntos, el ciclo fue cambiando el nombre, pero ellos seguían compartiendo el piso. Sin embargo, un día lo echó y las cosas nunca volvieron a ser las mismas entre ellos.



“Canosa me echó. Me dijo ‘yo voy a hacer todo lo posible para que no te echen porque fue una mano negra’. ‘Mañana te llamo’ y todavía estoy esperando”, reveló sobre la última charla que tuvieron. “Después hablamos, nos reconciliamos y está todo bien, pero dejó de ser una amiga. Era amiga”, afirmó el periodista.



Además, en ese ping pong debía elegir con quién emborracharse y, con Canosa descartada, quedaban entre las opciones Jorge Rial y José María Listorti. De Brito eligió a Listorti: “es al único que quiero de los tres. A los otros no”, afirmó.

Fuente: Info Veloz