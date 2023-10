Sin vueltas, de forma directa y mirándola a los ojos. Fiel a su estilo, Mirtha Legrand aprovechó la presencia de Luciana Salazar en su mesa para preguntarle todo lo que quería saber de su vida: desde sus elecciones políticas hasta la relación que mantiene hoy con el economista Martín Redrado y su verdadero vínculo con Matilda, su pequeña hija de cinco años. Sin embargo, hubo una pregunta en particular que sorprendió tanto a la modelo como al resto de los invitados: “¿Vos de qué vivís?”, quiso saber.

Matilda y su paternidad

El ida y vuelta entre Mirtha y Salazar comenzó con una pregunta política. “¿Luli, tenés pensado a quién vas a votar?”. Luego de un suspiro, la modelo explicó que, si bien es una obligación y va a acudir a las urnas, está desencantada y con pocas ganas. “No hay un candidato que sienta que me representa”, aseguró, y confesó que la última vez que eligió convencida fue a Carlos Menem en 2003 cuando Néstor Kirchner ganó las elecciones y se consagró presidente. De inmediato, y sin preámbulos, Legrand cambió el foco de la charla.

“¿Es verdad que Matilda te pregunta ‘¿por qué yo no tengo papá?’”, disparó la conductora. “Sí, es verdad”, confirmó Salazar, y explicó que los chicos de hoy tienen salidas y conversaciones “muy adultas” y que su hija a veces la sorprende. “¿Redrado es el padre?”, siguió la Chiqui. “Ay, qué pregunta”, se sorprendió la modelo. “Mirá, padre biológico yo siempre dije que no, obviamente. Pero si tenemos que evaluar lo que es ser un padre, la verdad, de ninguna manera…”, dijo categórica, y agregó: “Para mí un padre es el que está presente, no el que abandona a una niña, el que juega con los sentimientos de una niña”.

Además, “Luli” acusó al exdirector del Banco Central de mantener una doble cara: “la negaba públicamente cuando privadamente la visitaba. Y le mandaba regalos. Todo eso después lo desmiente en cámara. No sé qué problema tendrá con los medios que tiene que ocultar muchas cosas de su vida”, arremetió. También contó que hace 21 meses el economista no cumple con las obligaciones acordadas en relación a la manutención de la menor.

“Él pagó el tratamiento, ¿no?”, quiso ir, por último, un poco más allá Legrand. “Todo. Es que Matilda fue un proyecto de los dos. Yo siempre digo que mi decisión de ser madre sola no fue algo que yo añoré, fue una situación extrema”, reveló. “Es algo que el día de mañana se lo voy a tener que contar a mi hija porque ella todavía no lo sabe. Y me parece que es la primera que se tiene que enterar. Creo que el día de mañana va a ser ella la que le pida explicaciones a él”, cerró el tema.

De amores pero también de trabajo

No se había repuesto aún de contar la realidad familiar de su hija Matilda cuando Legrand sorprendió a Salazar con otra pregunta que no esperaba. “Luli, ¿y de qué vivís vos?”, le dijo la conductora de La Noche de Mirtha a su invitada. “¿De qué vivo yo? Bueno, de muchas cosas... Ahora estoy viviendo de mis ahorros”, reaccionó de inmediato la invitada. Mirtha, tras escuchar la respuesta, se sinceró: “No es agradable la pregunta. Te pido disculpas”. “No, por favor, para nada”, la tranquilizó Salazar, y entonces Mirtha volvió al ruedo. “Es que no te veo trabajar mucho”, reflexionó. “Bueno, ahora no trabajo en la tele”, explicó, y señaló a Redrado como el culpable de esta situación.

“Me cerró mucho las puertas. Hay un canal que a mi directamente casi no me puede nombrar”, reveló Luciana sobre sobre la supuesta censura de la que sería víctima, y cuando le pidieron que diga de qué canal se trata blanqueó que estaba hablando de América TV. “Quiero mucho a ese canal porque trabajé muy bien, me defendieron muy bien en su momento y hoy casi ni se puede hablar de mí”, aseguró, y contó que tenía un proyecto que al final no salió. Además, fue tajante cuando Mirtha le preguntó si seguía enamorada de Redrado: “No”, respondió.

En relación a sus proyectos laborales, Salazar había contado un rato antes que está alejada de los medios pero que está abocada a un nuevo proyecto que tiene que ver con el mundo empresarial: un emprendimiento de ropa para niños de la edad de su hija Matilda. Además, la influencer explicó que está en un impasse hasta que pasen las elecciones y tenga más certezas de lo que va a suceder en el país.