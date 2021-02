La 71ra edición de la Berlinale, el Festival Internacional de Cine de Berlín que se celebrará este año de pandemia en un formato híbrido repartido entre el 1 y 5 de marzo, donde se entregarán de manera virtual los principales galardones y entre el 9 y 20 de junio con sesiones presenciales. Ayer anunciaron cuáles serán los films en competencia y rambién se conoció cómo será la presencia argentina en el prestigioso encuentro. Por un lado será con "Azor", del suizo Andreas Fontana, una coproducción nacional con Suiza y Francia que transcurre durante la dictadura militar y que forma parte de la sección a competición Encounters. También fue seleccionada la miniserie "Entre hombres" basada en la novela homónima de Germán Maggiori y dirigida por Pablo Fendrik, seleccionada para competir en la Berlinale Series Market. En la sección Forum llegan "Esquí", largometraje debut del cineasta Manque La Banca, coproducido con Brasil, y "Qué será del verano", de Ignacio Ceroi. Mientras que en la sección Generation se proyectará el filme argentino "Una escuela de Cerro Hueso" (foto) de la santafesina Betania Cappato, que aborda el desarrollo de una niña diagnosticada con espectro autista.



Compitiendo por el Oso de oro, entonces, serán 15 películas: "Albatros" (Francia); "Bad Luck Banging or Loony Porn" (Radu Jude); "Fabian-Going to the Dogs" ( Alemania); "Ballad of a White Cow" (Irán-Francia). La lista continúa con "Wheel of Fortune and Fantasy" (Japón), "Mr Bachmann and His Class" (Alemania); "I"m Your Man" (Alemania), "Introduction" (Corea del Sur), "Memory Box"(Canadá-Catar).Las últimas cinco películas nominadas son "Next Door" (Alemania), "Petite Maman" (Francia), "What Do We See When We Look at the Sky?" (Alemania-Georgia); "Forest - I See You Everywhere" (Hungría); "Natural Light" y "Una película de policías" (Alonso Ruizpalacios, México), la única de un país hispanoparlante.