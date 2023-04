Antes su relación -recientemente finalizada- con el cantante Rusherking, “La China” Suárez estuvo vinculada a fuertes rumores de amores, separaciones y engaños. En una entrevista reciente dejó ver su lado sensible y contó sus historias de desamor.

En una nota que realizó con Grego Rosello para Luzu TV, relató que en dos oportunidades “imploró” para que no la dejen y sufrió el abandono.

María Eugenia Suárez tiene 31 años y reveló cómo a los “veintipico” le rompieron el corazón.

“Fue muy duro, era muy celoso, y me decía te amo pero no puedo con tu personalidad. Se había enamorado de mi libertad, mi independencia. Y hablo de cómo soy yo, no de libertad de estar con 20 personas a la vez”, expresó la actriz y modelo a poco tiempo de terminar con el joven cantante santiagueño.

Y Eugenia continuó con el relato a corazón abierto: “Yo me acuerdo que me arrodillé. Me vi. Fue durísimo. Como la desesperación de decir ‘qué hago arrodillada diciéndole por favor que no me deje’. Porque me decía ‘te amo, me encantás pero no puedo estar con vos por tu personalidad. Me hace mal, me da celos’. Y yo le decía que iba a cambiar”.

Consultada por la identidad del hombre que la hizo suplicar por amor, Suárez recordó:

"Fue muy cag…, era más grande. Te acordás tarde, hdp. Un año y medio estuviste, ¿y un año y medio después te das cuenta que te hace mal?", y continuó diciendo que “a veces no te eligen y eso te rompe el corazón, es muy duro".

"Es lo que pasa mucho. Se enamoran de tu independencia y libertad, y es lo primero que te quieren sacar. No es que pase siempre, pero me ha pasado alguna que otra vez”, afirmó la también cantante.

"La China" no quiso hablar de quién fue el segundo que le generó llanto, pero con una cara cómplice afirmó: “Mis amigos saben quién fue el segundo por el que me arrodillé”.