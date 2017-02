Invitada a La hormiga imperial, el programa conducido por Roberto Pettinato en C5N, Andrea Rincón se sometió a un picante cuestionario donde reveló con qué mujer tendría sexo.

La actriz se sometió al cuestionario “De Espaldas” que suele realizar Petti en su programa. Primero, el conductor le preguntó “qué actriz es la más sobrevalorada de la Argentina”, pero Andrea evitó responder, entre risas.

Al consultarle “¿A qué mujer le haría el amor?”, la morocha lanzó: “Hay una que anda por ahí… pero no voy a decir el nombre”. Y agregó: “Hay una que tengo en la mira. Sí, hay una a la que le haría el amor”.

Segundos después, respondió sin dudar: “A Cristina Kirchner. Me calienta”.

No es la primera vez que la actriz manifiesta su simpatía por la ex presidenta, ya lo había hecho en 2013 en una entrevista con Gente al decir: “Me gustaría conocer a Cristina pero no para hablar de política. Me sentaría a tomar una birra y hablar de la vida". Y también en 2014, al asegurar: “Cristina Fernández es mi ídola, yo la amo. La veo y me muero, la amo en serio“.