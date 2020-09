Invitado en 'Podemos Hablar', el programa que se emite los sábados por Telefe y que conduce Andy Kusnetzoff, Christian Sancho recordó una sangrienta experiencia en San Juan.

"Vas al interior, pagan una entrada, entonces tenés que dar un beso, la mano", arrancó diciendo el modelo. "En San Juan hacía una presentación y estiré la mano. Una chica que tenía un anilló que sobresalía me agarró y no me soltaba. Como me pinchaba, tiré y me lo abrió. Me dejó el dedo como un chorizo mariposa, me salió mucha sangre y tuve que salir corriendo a la ambulancia", recordó.