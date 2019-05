Edda Bustamante estuvo como invitada a Flor de Tarde, el ciclo conducido por Florencia de la V en Magazine. En medio de la charla, la actriz realizó un comentario sobre el género y todo estalló.

En Flor de Tarde se estaba hablando sobre feminismo y la lucha de las mujeres, hasta que Edda Bustamante planteó que "el hombre de hoy está cambiando más que las mujeres". Entonces, el psicólogo Gabriel Cartañarecordó una entrevista que Mauro Viale le realizó a Flor de la V en sus comienzos. "Una de las entrevistas más agresivas que yo he visto es una que te hicieron hace unos años donde te trataban de hombre", le dijo a la conductora.

Rápidamente Florencia tomó la posta y dijo, "sí, Mauro me preguntaba qué tenía yo (por su sexo)". Y siguió: "Yo fui sometida a los 20 años a las peores humillaciones en televisión. ¿Y vos pensás que alguien dijo algo en defensa mía? Porque era una chica trans se creían con el derecho de faltarme el respeto de la peor manera. De ese cambio estamos hablando, no del hombre de bien", sintetizó.

"Hasta hace poco me pasó. Tiene que ver con eso, de ese cambio hablamos", insistió, dando el pie a que el psicólogo recordara el conflicto que Florencia tuvo con Jorge Lanata, quien se cansó de decir que ella no era mujer sino transexual. El cruce terminó en Tribunales, donde se firmó un acuerdo de no agresión mutua.

Aunque la tensión llegó luego, cuando Edda le planteó a Cartaña que dijera qué define a una mujer y qué define a un hombre.

"Yo termino explicándole a la gente (que va a sus presentaciones) que uno es hombre o mujer simplemente porque se siente, porque no se puede explicar", respondió el ex integrante del programa Ojos que no ven (El Trece).

"¿Cómo no va a haber manera de explicar?", exclamó Bustamante interrumpiéndolo. Y agregó: "Cuando vos tenés un bebé, le miran a ver si tiene órganos masculinos. Si son órganos masculinos, es varón", sentenció.

En ese momento, Florencia tomó la palabra y dijo mientras Edda lanzaba una risa socarrona: "Si hay una persona autorizada para hablar, soy yo. Porque, sobretodo, tengo ese sexo".

"Yo toda mi vida me sentí mujer. Lo lamento si no les gusta a las empoderadas de la vagina, manejenlo", contestó.

A esa altura, el aire se cortaba con el pensamiento, y Edda intentó explicar su planteo. "Yo hice una pregunta básica de la naturaleza y todo lo demás es el cambio social, a lo cual uno, si no tiene la inteligencia y la sensibilidad de subirse a esa ola se queda atrás". "Porque acá las mujeres hemos perdido un campo importantísimo, la vagina. Hemos perdido la vagina. Dentro lo social, dentro de la definición, porque tenemos que tener códigos... No me entienden como creo que no entendieron a Lanata", lanzó en apoyo a los dichos del periodista que tanto lastimaron a Florencia.

"Lanata va a la naturaleza, hay macho y hembra...", dijo Bustamante, pero la conductora no lo soportó, la cortó y expresó: "Esa definición la hizo una mujer en el Congreso y fue la peor definición que escuché en mi vida. Me parece retrógrado, antiguo y pasado de moda. Vos hablás de biología, no de identidad".

Pero la actriz, de amplia trayectoria, no se quedó en el molde y reiteró: "Tengo la mente amplia. Qué define a un macho y a una hembra, y de ahí para arriba vos (por Flor) podés ser quien sos. ¿Cómo explicás lo tuyo si no te basás en la base de hombre y mujer? ¿Cómo decís yo siento como mujer si no te basás lo que es una mujer?".

El tema siguió aún más candente detrás de cámara, reveló el periodista Lio Pecoraro en Todas las Tardes (El Nueve), con una Florencia furiosa.