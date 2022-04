"Nunca las segundas partes fueron buenas" reza el dicho popular, pero para Jennifer López y Ben Afleck esta nueva oportunidad que se dieron, 20 años después, parece que sí les dará la felicidad que esperan. La historia de la pareja conocida como "Bennifer" mantiene enamorados a miles de seguidores; y que la cantante haya anunciado que se casarán fue la sensación de los últimos días, sobre todo porque ya habían estado comprometidos en 2002, suspendieron la boda y cada uno siguió su camino. JLo contó a través de un video cómo había sido esta propuesta de matrimonio, sin escatimar en detalles y emociones. Dijo que se quedó sin palabras, que fue realmente sorpresivo para ella. "Sonreía mucho y se me caían las lágrimas, me sentía increíblemente feliz y completa. No fue nada del otro mundo, pero fue lo más romántico que podría haber imaginado" relató Jen que lució el espectacular anillo de compromiso con raro diamante verde, valuado en 5 millones de dólares.



Aunque siempre hay alguien que pueda pensar que es un truco de marketing, la artista parecía sinceramente emocionada por la novedad. Jennifer estuvo casada tres veces antes y tiene tres hijos. Él también, y tiene dos. Así que están buscando una mansión para contener a la familia ensamblada. Aunque no anunciaron todavía fecha de boda, vaya si causaron revuelo con la noticia. Más maduros y sin presiones, quizás finalmente puedan decir que "comieron perdices".

Looks

JLo siempre luce increíble. Muchos años usó extensiones para esa melena larguísima color caramelo. Maquillaje, siempre con ojos bien delineados y a veces nude.