Pilares. José Martínez Suárez, Mirtha y Silvia Legrand en marzo de 2018, en un homenaje en Villa Cañas, una de las últimas apariciones públicas juntos.

Todavía no se recuperaba de la partida de su hermano José, ocurrida en agosto pasado, y ahora la dejó su gemela, "Goldy'. Mirtha Legrand sabe de penas: quedó viuda y también murió su hijo Daniel; pero con los hermanos eran inseparables. Ahora, en tiempos de cuarentena, no hubo velatorio y al sepelio en el cementerio de Pilar sólo pudieron asistir dos familiares, "la Chiqui' no fue uno de ellos.



Silvia Legrand murió a los 93 años el viernes mientras dormía la siesta a causa de un infarto y de acuerdo a las versiones del entorno, las hermanas habían hablado un rato antes por teléfono, como lo hacían siempre. Marcela Tinayre fue la encargada de darle la terrible noticia a su madre y un rato después también llegó Nacho Viale a contener a su abuela.



'Estoy destruida' dicen que le comentó a una amiga Mirtha, quien hasta el cierre de esta edición no había hecho ninguna declaración pública. Sin embargo, Rottemberg se refirió a la fortaleza de Mirtha y aseguró que estaba 'entera'. En televisión, suplantando a la conductora, Juana Viale presentó el homenaje familiar en el programa de anoche.



'Hablé con su clínico... Si fuese por ella saldría a la calle a despedirla. Tenía con su hermana una conexión permanente, fue hasta el último WhatsApp. Pero está claro que por esta situación, no puede salir y se va a quedar en la casa. El acompañamiento hacia ella deberá ser de esta manera+ declaró Carlos Rottemberg, ex productor de los almuerzos y amigo de la familia.



El cortejo fúnebre de Silvia Legrand fue acompañado por dos empleados de la funeraria usando barbijos y por la familia estuvieron su yerno Alfredo Solari y uno de sus nietos, Santiago, quien tomó el teléfono para hacer una videollamada y conectar así al resto de los parientes para tener al menos una despedida virtual. ¿Habrá sido con Mirtha?, ¿o con Gloria y Mónica?, las hijas de Goldy, como llamaban cariñosamente a María Aurelia Paula Martínez Suárez, quien fue una de las figuras de la época dorada del cine nacional. Filmó solo cinco películas más y participó en algunas series de televisión, como "Robot', "Carola y Carolina', "Caer en la tentación y Sol, mar' y Silvia.



Con Mirtha se consagraron con "Soñar no cuesta' nada en 1941, solían hacer papales contrapuestos. Después de "Claro de luna' siguieron caminos separados. Silvia también tuvo una prolífica carrera artística que decidió abandonar antes de la década del 70 para dedicarse a su familia. Desde entonces, cultivó el bajo perfil y para muestra sirve que sólo se sentó en la 'mesa televisiva' de su hermana dos veces, mientras aún actuaba. Luego nunca más la convencieron. Pero no era desdén ya que era la principal crítica y asesora de la diva de la televisión e incluso aseguran que la mentada frase 'Como te ven, te tratan, si te ven mal, te maltratan', fue idea suya.



Hace poco Mirtha Legrand confesaba en una entrevista que a veces sus lágrimas empapaban la almohada pensando en su hermano mayor. Ahora, tras la partida de Silvia, la tristeza quizás sea infinita.

Ellos dicen





*Se fue Silvia Legrand. Todos van poner q murio Goldie, la hermana de Mirtha Legrand. Pero sepan vds q la verdadera estrella de cine argentino entre las mellizas era Silvia, quien dejo su carrera para armar tempranamente una familia. Hasta luego, princesa. Tartu



*Falleció Goldie o Silvia Legrand, un icono de la época dorada del cine nacional. Una gran estrella, que abandonó la gloria por su familia. Todos los que la conocieron la describen como una gran mujer. #QEPD Mi pésame para toda su familia. Ángel de Brito



*Mi más sentido pésame para @mirthalegrand y para toda la familia Tinayre Legrand! Fuerza en estos momentos difíciles! Marley



*Mi enorme cariño para @mirthalegrand en este duro momento. Se fue su hermana, Goldy, una mujer maravillosa, generosa y atenta como pocas. mi amor para toda la familia @nachoviale @vialejuani y @matinayre. Marcelo Tinelli



*Falleció Silvia Goldy Legrand, la hermana melliza de Mirtha Legrand. ¡Una gran pena! Abrazo enorme a Chiquita y a toda su familia. Susana Roccasalvo



*Estoy muy triste. Goldy era muy importante en mi vida. Hablábamos mucho y siempre me decía "acordate que desde que no está Lucy -que era mi madre-, estoy yo. Siempre te voy a mirar me decía' Susana Giménez