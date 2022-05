Luego de anunciar que junto a su esposa esperan a un nuevo integrante de la familia, el sanjuanino Darío Barassi utilizó nuevamente las redes sociales para confirmar el sexo del bebé que esperan.

En un tierno y externo posteo, el actor y conductor habló de una "hermanita" para Emilia y llenó de amor y cariño a su mujer Lucía Gómez Centurión, quien está en la dulce espera. "Una nueva beba viene en camino y no podemos más de felicidad y sensibilidad", expresó.

Con euforia, dijo estar disfrutando del momento y le dedicó lindas palabras a su esposa: "Mi gorda es una guerrera, una madre y mujer ejemplar, la calma y la Armonía q me da verte con esa panza no tiene límites. Tas hermosa gorda!!".

Posteriormente, en un párrafo aparte, habló de su hija: "La reina del hogar está sensible. Piensa que la nueva hermanita es Ana xq ella es Elsa y eso le da alegría, así que nosotros lo incentivamos. Eso si, ya un par de veces la encontramos intentando congelar la panza de mamá para que la bebe no salga tan pronto. Jajaj enana traviesa q te amo!! Amo verte darle besos a la panza, me altero cdo me los das a mi pensando q el embarazo soy yo. Que orgullo y amor siento x mi familia!!!".