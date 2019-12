“Fue el amor de mi vida”, definió Carmen Barbieri en diálogo con Intrusos, apenas una hora después de la muerte de Santiago Bal y minutos después de haberse enterado.

“Mirá, cuando dije que el amor más grande fue Porcel era porque estaba tan dolida por la separación que sabía que eso lo iba a afectar. Pero fue el amor de mi vida porque en las buenas, en las malas, en las muy malas como ésta, yo estaba al lado de él, le pasaba la crema en la espalda y en el cuerpo. Estaba con él en los peores momentos y fue un gran compañero, con momentos hermosos. Fue un gran compañero, lamento que terminamos de la manera que terminamos”, comentó entre llantos, recordando la conflictiva separación hace ocho años, en medio de escándalos por infidelidades.

Jorge Rial le preguntó si ella le pudo decir que había sido el gran amor de su vida. Entonces Carmen contó una conmovedora charla con su ex marido. “No quería tocarle el tema para no afectarlo porque él estaba muy mal. Pero me dijo ‘tengo el alma rota porque cometí grandes errores pero el más grande fue haberte dejado. Me lo dijo en la clínica Alcla.

El relato de Bal continuó con un gesto de amor de ella hacia él. “Yo abro un ojo y siempre estás sentada en ese sillón”, la admiró el actor. “Yo le dije ‘ya está Santiago, pasaron ocho años’”, fue la respuesta de Carmen.

“Él se fue en paz, saldó esas cuentas antes de irse. Pidió perdón. Es muy importante decir gracias y perdón, saber disculparse. Con su hija, por ejemplo, tuvieron charlas largas y Julieta quedó bien y supongo que él también”, agregó.

Sobre su historia de amor, continuó: “Se llevó la mitad de mi juventud, duré 26 años con él. Fue el amor de mi vida. Ayer le dije, ‘no te olvides que te amo’ y las pulsaciones se iban a 122, quiere decir que escuchaba”. Rial acotó: “Quiere decir que él también te amaba”.

Fuente: Minuto Uno