En el marco de su gira “30 años con amor”, el 9 de octubre de 2008, María Martha Serra Lima se presentó en un auditorio Juan Victoria prácticamente colmado. Fue su última vez en la provincia. Días antes, brindó una entrevista a DIARIO DE CUYO en la que no dudó en calificarse como “la Maradona de la voz”.

- ¿Cómo hace para conservar la voz tan perfecta?

- Nada, soy una vaga. Hago una vida muy sana; no tengo vicios, no fumo, no bebo, soy casi perfecta… (risas). Alguien me dijo que soy la Maradona de la voz porque a lo largo del tiempo ni el color ni las notas altas, algo que después de los 50 empieza a decaer.

Romántica incurable, aquella vez no dudó en decir que “hay que tratar de enamorarse, es lo único que nos puede salvar”. “A veces no hay tiempo para el amor pero, si no lo tenés, te falta el 80 por ciento de la vida. Yo quiero que la gente sienta que es posible enamorarse tanto a los 15 como a los 70, mientras uno respire es posible enamorarse”.