Lali Espósito pasa por uno de los mejores momentos de su vida no solo en el amor sino también en su carrera profesional. Ahora la actriz y cantante está en plena actividad de su etapa como cantante y presentando su nuevo trabajo, Brava, el tercero de su carrera, que ya fue un éxito antes de salir. En ese sentido, el fanatismo y el amor que despierta Lali Espósito en la Argentina quedó demostrado, una vez más, el viernes por la tarde, en la firma de su disco. Bajo una fina llovizna y con temperaturas invernales, cientos de jóvenes acamparon en Palermo para ver a su ídola de cerca, sacarse una foto e irse con el CD autografiado. Por expreso pedido de Lali, la producción se ocupó de hacerles llegar comida y bebida para que la espera sea más llevadera. Una vez con sus fans, la actriz y cantante se mostró cálida y afectuosa con cada uno de ellos. En el evento se la pudo ver a Lali con un vestido estampado, con fondo blanco y flores coloridas, que le aportaron distinción a su pensado look. Al que le sumó, un peinado con cola tirante y alta. Además de su labial rojo.

Lali es una de las artistas más hot y que desde el escenario y con declaraciones picantes, siempre se las arregla para estar en el centro de la escena con comentarios que otras artistas suelen no hacer. Ahora, en una entrevista con revista Paparazzi, le volvieron a consultar por su vida sexual, algo que siempre Lali asume sin ningún tipo de problemas, y se refirió a su gran momento y dijo: “Supongo que se me ve muy amiga con mi energía sexual porque tengo buen sexo. Estoy re enamorada. No me importa si es piantavotos tener novio”, señaló.

Según contó la cantante ella decidió no escuchar otra sugerencia que la de su corazón y poniéndose del otro lado de lo que pueden pedir desde las discográficas, está enamorada, comprometida con su pareja y sostiene la relación aunque por ahí no juegue del todo a favor de su carrera. “La industria te pide que no estés de novia. Les vendría re bien que yo fuera soltera y que hablara de eso”, consideró Lali.

Por último, ella expresó que “no fue una decisión bajar el perfil de mi vida personal”. Lali admitió que esa baja del perfil no tiene que ver con una búsqueda comercial, sino que tiene que ver con que la persona que tiene al lado no es del medio y a ella eso la ayuda para bajar en los momentos de demasiada exposición: “Se dio por cómo soy y porque salgo con una persona que es así...”.