La artista Lali Espósito se disculpó con Lionel Messi por un video que subió a “mejores amigos” de Instagram. “Lio, si pensás que no estoy bien, tenés razón, pero no me dejes de seguir”, bromeó.

La red social le permite a los usuarios armar una lista exclusiva para compartir contenido exclusivo para determinadas personas y la cantante decidió subir una historia bizarra bromeando con su amigo. Cuando la publicó, se dio cuenta que Messi la había visto.

“Tengo ‘mejores amigos’ porque tengo un humor ácido y a veces jodo con cosas que, entre 10 millones de personas, no quiero ofender a nadie ni que nadie diga ‘¿qué le pasa a esta loca?’, porque estoy un poco loca”, explicó la actriz de Sky Rojo.

Según confesó, agregó a Messi a esa lista porque “dije: ‘¿Cómo no voy a tener en ‘mejores amigos’ a mi compatriota y número uno del mundo?’. Lio, si pensás que no estoy bien, tenés razón, pero no me dejes de seguir”.

Lali está en España promocionando su nuevo disco y pasó por “El Hormiguero” de Antena 3 en donde señaló que lo que le pasó es “un poco fuerte”.

Fuente: C5N