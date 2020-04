Tras superar en 2016 un infarto que que lo mantuvo casi 50 días en coma, ayer su corazón no tuvo más fuerzas para seguir dando batalla. Aún en fase de recuperación y retirado de los escenarios, el cantautor español Luis Eduardo Aute dejó este mundo a los 76 años de edad, el sábado, en una clínica de Madrid. A ambos márgentes del océano, miles de hispanohablantes lloran una terrible pérdida para la cultura iberoamericana. Un artista integral, que con su obra no sólo caló profundo entre sus pares, sino también en varias generaciones de artistas argentinos y latinoamericanos, en el campo de la pintura, de la música, del cine y la escultura.



Luis era español, aunque en realidad nació en Filipinas. Supo como pocos sintetizar sus habilidades para la plástica y el dibujo, pero fue también en el cine que desataba todo su poder expresivo, como se vio en la lograda película "Un perro llamado dolor', dibujada y animada por él mismo y que fue presentada en el Festival de Cine de Mar del Plata en 2003. Para él, el cine era "el arte que sintetiza a todas las demás, y a su vez es creadora de otro lenguaje', tal como afirmaba. En la las artes plásticas, tuvo una voluminosa producción figurativa, tanto en pinturas como esculturas, y sus trabajos han viajado a ferias como la Bienal de París, la de Sao Paulo o ARCO. Pero su relación con la música pasaba por otro lado y si era fuera de un estudio de grabación, mucho mejor: "Odio los estudios de grabación. Son salas quirúrgicas. No hay vida allí. Me dan claustrofobia. Disfruto mucho escribiendo canciones, pero cuando llega el tiempo de grabarlas... No es lo mío', se reía. "Lo de escribir canciones es algo accidental. Podría vivir sin hacerlo, pero no podría vivir sin pintar', contaba en un reportaje por la prensa española.



Aute fue un verdadero trovador de culto, que logró una conexión en el país de manera especial con canciones como "Rosas en el mar', "Pasaba por aquí' y "Una de dos', entre otros clásicos. Sin embargo, una obra -para muchos seguidores, su pieza cumbre- fue "Al alba', que transmite poéticamente la profunda tragedia vivida en los fusilamientos y la represión de la dictadura franquista. Siempre mantuvo su mirada artística con un marcado compromiso ideológico que sostuvo tanto arriba y abajo del escenario.



Creía en el valor de la canción: "Una canción es una búsqueda. Es una manera de intentar ser más imaginativos, más libres, más seres humanos. Ese es su objetivo último. Si con una canción o un puñado de canciones se puede lograr que alguien sea un poquito más sensible, más inteligente, si se puede lograr que haya algún tipo de reflexión sobre un tema, se habrá cumplido la misión del artista. Y eso es bastante en estos tiempos de absoluta estupidez que estamos viviendo, en una época que ya no es de pensamiento único, sino de pensamiento cero', había definido su concepción como artista.

ELLOS DICEN



El fallecimiento de Luis Eduardo Aute despertó masivas reacciones en redes sociales sitios públicos, en los cuáles personalidades de diversos ámbitos se hicieron eco de la partida del músico, pintor, cineasta y poeta y de todo su legado artístico.



Pedro Guerra: "Querido Luis Eduardo Aute. Nosotros sólo "Pasábamos por aquí, pero tú te quedarás para siempre'



Alejandro Sanz: "Quien no tenga sueños que se disponga a tener dueños. Descansa maestro'.



Ismael Serrano: "Se ha ido uno de los más grandes autores. Su lucidez brillaba y señalaba el camino. Tuve la suerte de estar a su lado unas cuantas veces. Doy gracias a la vida por esa oportunidad. Yo trataba de aprender de él. De su honestidad, de su compromiso e independencia. Trato de encontrar las palabras y me es imposible. Todo es poco para expresar lo que uno siente. Sus canciones siempre son un bálsamo indispensable, un lugar de encuentro para celebrar la vida, en toda su expresión. La deuda que tengo con él es muy grande. Aute es un referente irremplazable con el que tengo una deuda inmensa. Acudió a algunos de mis primeros conciertos en aquellos cafés en los que empecé, cuando aún no había editado ningún disco'.



Pancho Varona: "Se nos ha ido Luis Eduardo Aute. Uno de los imprescindibles. Y no podré ir a despedirle'.

Raphael: +Una gran pérdida que vamos a extrañar mucho'.



Loquillo: "La música española pierde a un referente de varias generaciones'.



Silvio Rodríguez: "Solo morir permanece/ como la más inmutable razón/ vivir es un accidente/ un ejercicio de gozo y dolor/ Que no, que no/que el pensamiento/ no puede tomar asiento/que el pensamiento es estar/siempre de paso, de paso, de paso'. (letra de la canción De paso compartida en su blog).



Pablo Iglesias: "Luis Eduardo Aute y su música han marcado las últimas décadas y son memoria viva de la generación que nos trajo la democracia. Gracias, maestro. Sit tibi terra levis'.



Rafael Correa: "Se fue un inmortal que, pese a su infinito talento, siempre evitó ser súbdito de laureles, despreciando el oro para elegir el parnaso. Hasta siempre, Luis Eduardo, y gracias por todo.Un abrazo a tus hijos y a tu eterna compañera Maritchu'.



Enrique Bunbury: "Nos ha dejado Luis Eduardo Aute. Un autor fascinante entre el mundo de los cantautores españoles. Poeta, pintor, escritor de canciones y cineasta, entre otras cosas. Me hubiera encantado poder llegar a conocerle. Mi admiración y respeto. Y mis condolencias a familiares y amigos'.



Amnistía Internacional: "Luis Eduardo Aute puso su talento, también, al servicio de los derechos humanos y colaboró con Amnistía Internacional. Una de sus contribuciones universales fue la belleza de la canción Al alba contra la pena de muerte en España'.



Jorge Drexler: "La belleza se quedó sola en su cuarentena. Buen viaje querido maestro Luis Eduardo Aute. Seguiremos cantándote. +Reivindico el espejismo/ De intentar ser uno mismo/ Ese viaje hacia la nada/

Que consiste en la certeza/ De encontrar en tu mirada/ La belleza'.