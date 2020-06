En la noche del domingo, Jorge Lanata volvió a la televisión argentina luego de varios meses de ausencia con la novena temporada de “Periodismo Para Todos”, por la pantalla de El Trece. Y su regreso no pasó desapercibido, todo se dio con buenas cifras de rating, una escenografía renovada y con medidas sanitarias para cumplir con los protocolos de la pandemia de coronavirus.

En su versión “box” por la cuarentena, ya que para hacer el programa se metió en una “caja” -que cuenta con cuatro paredes de luces led y una cámara cenital que tomar el interior de la misma-, Lanata comenzó con 9.5 puntos de audiencia.

A diferencia de los años anteriores contará con una nueva sección, la cual llamó “El boludo de la semana”, un juego que con el clásico modelo del ahorcado irá cambiando su protagonista semana a semana.

En su clásico monólogo, Jorge hizo un repaso, cargado de sus chistes y tono irónico, por los principales temas políticos que se dieron en su ausencia, el periodista llegó al coronavirus en nuestro país.

“Argentina hoy cumple 73 días de aislamiento y se va a extender hasta el 8 de junio, vamos a superar a la provincia china de Wuhan, que tuvo 80 días de encierro. Así, la Argentina una vez más va a ser campeón: nos vamos a convertir en la cuarentena más larga del mundo. El encierro nos está dejando muchas enseñanzas. Mandela estuvo preso 27 años y después fue presidente de Sudáfrica. Vos estuviste ocho semanas encerrado y te convertiste en moroso”, sostuvo con la acidez que lo caracteriza.

Su pico de rating lo tuvo al hablar de la complicada situación en los barrios vulnerables del AMBA. “En estos últimos días pasó lo que temía el Gobierno, que era la llegada del COVID a las villas de la provincia de Buenos Aires. Era obvio que esto iba a pasar, no se iba a quedar en Capital. Aparte es ridículo ver que va para un lado y no vuelve para el otro, no tiene ningún sentido. En una semana se triplicó la cifra de casos en los barrios de emergencia y se detectaron positivos en por lo menos una decena de asentamientos”, afirmó.

“El primer foco de contagio se dio en Villa Azul, un barrio precario que se instaló hace 45 años. El Gobernador (Axel) Kicillof y la intendenta Mayra Mendoza decidieron vallar el asentamiento con cinco mil personas adentro: La Cámpora ordenó sitiar la villa. Juan Grabois, que apoya al Gobierno, dijo que le molestó que primero les dieran las vallas y luego la comida. Y Daniel Menéndez, de Barrios de Pie y funcionario, habló de ‘guetos de pobres’”, siguió.

Para presentar el primer informe del año, Jorge recibió a Cecilia Boufflet, una de las periodistas que lo acompañará en las entrevistas e investigaciones que tendrá el ciclo. “Los negocios de la pandemia” fue el informe rompió el hielo, donde se realizó un seguimiento de la compra de insumos médicos en el marco de la pandemia.

La segunda investigación estuvo en manos de Gastón Cavanagh, quien se refirió a los supuestos negocios de Ginés González García, quien habría nombrado en el ministerio de Salud a algunos de sus socios en sus tres empresas.

Los informes cerraron con la presencia de Lucía Salinas, quien presentó “40 organismos del Estado están siendo investigados por compras que se hicieron en el marco de la pandemia. Una de las sospechas centrales es la falta de transparencia en la información que se publica. Algunos ministerios no publicaron nada en el Boletín Oficial. Habría datos imprecisos e incompletos”. De esta investigación también participó Nicolás Wiñazki y entre las instituciones señaladas se encuentra el Centro de Salud Norte, una clínica privada prestadora de PAMI donde hubo 36 personas infectadas de COVID y fallecieron al menos dos pacientes.

La noche cerró con la develación de “el boludo de la semana”, quien resultó ser Nano David.

“Es uno que violó la cuarentena e hizo una fiesta en Río Gallegos, un cumpleaños gitano. Mandó en cana a Rudy Ulloa, el ex chofer de Néstor, hoy empresario, que había querido comprar Telefe; a Marcos Müller, el ex yerno de Lázaro Baéz; y a Jorge Bringas, otro ex socio de Lázaro”, explicó Lanata antes de despedirse y culminar la noche con un promedio de 11.4 puntos de rating.