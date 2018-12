Eduardo Feinmann tiene un estilo que lo define. Siempre verborragico, no se guarda nada y expresa lo que siente, sin filtro. Esta vez, la muerte del ex canciller kirchnerista Héctor Timerman fue el tema de discusión y tuvo una mirada totalmente crítica respecto del seguimiento que tuvo el tema durante el día domingo

El periodista apuntó directamente contra los referentes de Unidad Ciudadana que buscaron responsabilizar al Gobierno de Mauricio Macri por el fallecimiento del ex funcionario y comparó esta situación con otras que involucraron al kirchnerismo.

“Dijeron que a Maldonado lo chupo la Gendarneria. Que Nisman se suicido. Que a la maestra la secuestro y le marco la panza, Vidal y Ritondo. Dijeron que al periodista Licata lo secuestraron por opositor. Ahora estos mismos, te dicen que a Timerman lo mataron“, fulminó Feinmann.

La denuncia K respecto de la culpa que tuvo la actual gestión dentro del fallecimiento de Timerman está directamente ligada a las complicaciones de salud que tuvo el ex canciller y su frustrado viaje a Estados Unidos, para tratar su enfermedad, donde le habían negado la VISA para entrar al país.

Sin embargo, eso no fue todo. Feinmann también cuestionó a los que salieron a resaltar todas las cualidades humanas del ex funcionario de Cristina Kirchner y sin pelos en la lengua disparó: “La muerte no abuena a las personas“.