El grupo de música pop Spice Girls tiene grandes planes para celebrar el 25to. aniversario de su película “Spice Word”, de 1997, rodando una secuela, según fuentes del espectáculo recogidas por el diario británico The Sun.



Según la publicación, cuatro miembros de la banda, Geri Horner (Ginger Spice), Melanie C (Sport Spice), Mel Burton (Scary Spice) y Emma Bunton (Baby Spice), contactarían a un guionista para hacer la secuela de aquel filme.



“Todavía están en las primeras etapas -dijeron las fuentes -pero están hablando con nombres potentes de la industria, lo que demuestra que se están tomando en serio el regreso a la pantalla grande”.



La banda, nacida en 1994 en Londres, se convirtió inmediatamente en gran protagonista de la escena pop mundial y su canción insignia, y quizás la más icónica, fue “Wannabe”, que tuvo un éxito extraordinario en Europa, siendo transmitida por los principales canales de música de la época y convirtiéndose en el single más vendido de un grupo femenino en la historia: siete millones de copias.



La primera ruptura se produjo cuando Geri Halliwell dejó el grupo en 1998, una decisión tomada después de una gira larga y agotadora; luego, la disolución definitiva en 2000, y un último adiós a sus numerosos fanáticos en una gira de celebración de 47 fechas en 2007.



Otro gran evento al que asistieron fue la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012; fue uno de los programas musicales más exitosos en Twitter. Luego, una gira de trece fechas por el Reino Unido e Irlanda en 2019 sin Victoria Beckham (Posh Spice), quien deseaba concentrarse en su familia y su negocio.



Según The Sun, Christian Horner, esposo de Geri Halliwell, actual gerente del grupo, lideraría el proyecto de la secuela: la película original tenía intérpretes como Richard E. Grant, Meat Loaf y Sir Elton John.