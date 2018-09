Llega la estación donde no solo brotan las flores, sino también la creatividad, la reflexión y el gusto por las artes. Es por ello que en simultáneo, la provincia será sede de dos cumbres importantes para los cultores de la palabra y de la imagen. Por primera vez, tendrán lugar el Encuentro Internacional de Pintores Paisajistas 'Postales del Oeste' y el Encuentro de Poesía Latinoamericana 'San Juan en Pluma'. Desde el 20 al 23 de septiembre, circularán poetas y pintores por diferentes rincones creando cultura en compañía con el público. La necesidad de generar tales espacios, de acuerdo a lo dicho por sus organizadores, es la interacción de las artes con el contexto y el lugar en el que se originan, ya sea en una escuela o en un punto turístico. Desde las letras, 'este primer encuentro tendrá como prioridad darle un valor a la palabra, rescatarla para que los jóvenes no crean que está todo perdido en un tiempo donde la urgencia y el mercado impone su propia agenda. Repensar la palabra como arte, como una posibilidad de juego, como apertura de horizonte a la imaginación y a la creatividad', definió Álvaro Olmedo, uno de los organizadores de San Juan en Pluma. Por otro lado, la muralista Jamile Apara, del colectivo Latitud 31 Sur, impulsora de 'Postales del Oeste', comentó: 'el paisajismo es un género de la pintura que no figura en la agenda oficial de la academia, de los museos y las instituciones, pero existe y se practica mucho en San Juan. La cultura tiene muchos caminos que se dan de manera paralela a otros, tratamos de hacer visible a esta realidad artística'.

Con el propósito de valorizar la palabra escrita y promover la creatividad y reflexión, se desarrollará el Primer Encuentro de Poesía Latinoamericana 'San Juan en Pluma'. Está auspiciado y promovido por el Ministerio de Turismo y Cultura de San Juan y la Sociedad Internacional de Poetas, Escritores y Artistas (SIPEA). Uno de los escritores que coordinan y organizan esta iniciativa es el sanjuanino Álvaro Olmedo junto a Mirtha Palacios, Bruno Mercado, Bruno Dibella y Susana Nacusi. Será del 20 al 23 de Septiembre en el que estarán presentes importantes plumas locales, del país y del continente. Entre ellos se destacan Jorge Boccanera y Rafael Felipe Oteriño, dos de las voces más importantes de la poesía contemporánea argentina. El encuentro consistirá en intercambios de lecturas y diálogos entre los autores y el público y paralelamente, visitas e intervenciones con talleres abiertos en las escuelas públicas del Gran San Juan, con lecturas de textos junto a los estudiantes, entrevistas y entregas de libros. La inauguración será el día 20 de este mes a las 16.30 en el Auditorio del Museo Franklin Rawson, con un homenaje a tres plumas referentes de la poesía provincial: Leónidas Escudero, Reyna Domínguez y María Esther Robledo. Los días 21 al 23 a partir de las 12, las actividades centrales se desarrollarán en el Centro Cultural Amadeo Conte Grand. Mientras que los días 18, 19 y 20 de 9 a 12, tendrán lugar los talleres en las instituciones educativas de Capital, Rawson, Rivadavia y 25 de Mayo. Todas las instancias son para todo público con participación libre y gratuita. Entre los poetas que participan, figuran Eugenio Polisky, Lily Chávez, Claudia Tejeda, Fredy Yezzed, Sergio Gustavo Soler, Sebastián Olaso, Gustavo Tisocco, Estela Zanlungo, Estela Porta, con invitados de México, Colombia, Chile y Brasil. En otro aspecto, el encuentro tendrá un cruce con la intervención de artistas plásticos sanjuaninos mediante una exposición abierta y creación en vivo. En esta instancia, compartirán el espacio del Centro Conte Grand los pintores locales Inés Lalanne, Sonia Parisí, Eduardo Tejada y Claudio Domínguez, con sus obras más representativas. La exposición quedará inaugurada el día 20 a las 8.30 en dicho lugar y podrá ser visitada de manera gratuita.



En el campo del arte pictórico y figurativo, el colectivo Latitud 31 Sur (integrado por Isabel Fernández Laisa, Jamile Apara, Lucila Ríofrio Montoya y Daniel Balderramo) pondrán en marcha el Primer Encuentro Internacional de Pintores Paisajistas en San Juan con el título 'Postales del Oeste', desde el 21 al 23 de septiembre. La idea fue motivada por un movimiento de artistas visuales vinculados a este campo de la pintura que se extiende en varios puntos del país. En el calendario anual, San Juan no figuraba en el mismo hasta que las gestiones de Isabel Fernández y Mónica Ríofrio permitieron alcanzar una importante convocatoria. Más de 150 artistas plásticos profesionales y aficionados -70 de ellos sanjuaninos y el resto de otras ciudades y países- circularán por tres departamentos Ullum, Rivadavia y Zonda; que en diferentes circuitos abiertos al aire libre, producirán nuevas obras con diferentes técnicas que van desde el acrílico, el óleo a la acuarela.



La primera jornada arrancará desde temprano en puntos como la Quebrada de Zonda, el Jardín de los Poetas y el Dique de Ullum y la Ruta Interlagos, entre otros sitios turísticos en el que los espectadores interesados podrán interactuar con los protagonistas y ver el proceso creativo en vivo. El domingo al mediodía, se realizará la entrega de premios adquisición en dinero para los artistas participantes y se expondrán en el salón del Centro de Jubilados La voz de la esperanza (Avenida Argentina) en Zonda. Dentro del encuentro, habrá una instancia denominada Salón de Pequeño Formato 'Mi Lugar', en el que cada pintor llevará un cuadro de 30cmx40cm con contenidos de su lugar de origen, con este material se armará una galería de exposición para el público con paisajes de Jujuy, de la Patagonia, de la región del Litoral, por citar algunos. Además, entre los acuarelistas destacados, estará presente Daniel 'Pito' Campos, reconocido artista plástico cordobés.



El jurado que evaluará las obras estará conformado por Silvina Martínez, Ana María Sibarelli y Humberto Costa, en representación de la provincia, mientras que por Córdoba, estarán Ricardo Vargas y Omar Brachetti.