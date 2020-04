Abril será un mes de regresos y novedades para los fanáticos de las series. Si bien, el retorno más esperado será el fenómeno españolísimo de La Casa de Papel, con su cuarta temporada temporada desde este viernes en Netflix; también HBO subirá su apuesta con Mrs América y un reparto encabezado por Cate Blanchett dentro de una decena de producciones para todos los gustos que se podrán seguir en otros canales como AMC y plataformas como Movistar +, Amazon y Apple.



La idea es que las pantallas se conviertan en un agradable mar en el que se pueda navegar, aunque sea por un rato.





Mrs América

Por HBO. Con Cate Blanchett como Phyllis Schafly, una activista, conservadora y antifeminista, la serie narra la historia del movimiento para ratificar la enmienda de igualdad de derechos en Estados Unidos; y se centra en el enfrentamiento entre ella y la escritora Gloria Steinem (Rose Byrne), reconocida defensora de los derechos de las mujeres en los "70. Desde el 15 de abril.



La Casa de Papel



En Netflix. Con un elenco encabezado por Álvaro Morte y Úrsula Corberó, la banda vuelve sumida en el caos. El profesor da por hecho que Lisboa ha sido ejecutada, Río y Tokio han volado un tanque y Nairobi se debate entre la vida y la muerte. El debut será el viernes 3 de abril a las 24 hs. Ese día, se podrán ver la película La casa de papel: el fenómeno, basada en el éxito de la serie.



Dispatches from elsewhere

En AMC. Con Jason Segel junto a Sally Field, André Benjamin, Eve Lindley y Richard E. Grant. La serie sigue con las historias de los 4 solitarios, cuyos destinos se cruzan al tropezar con un rompecabezas camuflado en la vida cotidiana, a medida que empiezan a aceptar los misteriosos retos de envíos desde "Otro Lugar", descubrirán que este enigma tiene raíces más profundas. El 13 de abril.





Extracurricular



En Netflix. Tras el fenómeno de Parásitos y el crecimiento del interés por la ficción surcoreana; este drama está destinado al público adolescente. La serie está protagonizada por Jisoo, un estudiante modelo que, en realidad, es un cerebro criminal que lleva una doble vida cometiendo delitos para poder pagarse la matricula universitaria. Con Kim Dong-hee. A partir del 29 de abril.





Defending Jacob



En Apple TV. Con el protagónico a cargo de Chris Evans (de Capitán América), gira en torno a un asistente del fiscal del distrito de una pequeña ciudad de Massachusetts, sacudida por un impactante crimen, que se verá divido entre su deber con la justicia y el amor hacia su hijo. Adaptación literaria de un bestseller de William Landay. A partir del 24 de abril.



La línea invisible

En Movistar +. La miniserie se centra en el origen de la organización terrorista ETA y su primer asesinato que acabó con la vida del guardia civil José Antonio Pardines. En su reparto, cuenta con Álex Monner como el etarra Txabi Etxebarrieta y Antonio de la Torre como el inspector Melitón Manzanas. Los 2 primeros episodios podrán verse en abierto 'online' y el resto sólo para suscriptores. Desde el 8 de abril.



Penny Dreadful: City of Angels

En Movistar series. Si las 3 primeras temporadas de la serie creada por John Logan transcurrían en el Londres victoriano, ahora, la acción se traslada a Los Ángeles de 1938, donde la investigación de un asesinato llevará a los inspectores Vega (Daniel Zovatto) y Michener (Nathan Lane) por el lado más oculto de la ciudad. En este spin off, la protagonista será la misteriosa Magda, demonio interpretado por Natalie Dormer. Desde el 26 de abril.



Run

En HBO. Comedia romántica que deriva hacia el thriller, con Merritt Wever y Domhnall Gleeson. Una mujer que, aburrida de su matrimonio, le envía un mensaje a su novio de la universidad con la palabra 'corre' y la esperanza de que él recuerde un pacto que hicieron para huir juntos en caso de necesidad; será el punto de partida de esta producción. Arranca el 12 de abril.





Tales from The Loop

En Amazon. Drama y ciencia ficción se combinan en esta serie que se inspira en las ilustraciones futuristas del artista sueco Simon Stalenhag. Aquí, The loop es una máquina construida para explorar los misterios del universo y sobre la cual se extiende una ciudad fantástica. Entre sus protagonistas, figuran Rebecca Hall, Paul Schneider y Jonathan Pryce. Inicia el 3 de abril.



I know this much is true

En HBO. De Derek Cianfrance y protagonizada por Mark Ruffalo, que interpreta a los dos hermanos gemelos, en seis capítulos, esta serie narrará sus vidas paralelas con toques de épica, traición, sacrificio y perdón. Basada en una novela de Wally Lamb, la trama está ambientada en la ciudad ficticia de Three Rivers, alternando el presente y los recuerdos. Desde el 28 de abril.