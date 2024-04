Falta muy poco para que la comunidad metalera sanjuanina reciba a la banda mítica del hard rock argentino Rata Blanca, con la característica potencia de su sonido y el carisma de Walter Giardino, junto a Adrián Barilari, Danilo Moschen en teclados y sintetizadores, más las recientes incorporaciones del baterista Alan Fritzler y el bajista John Paul Chotas. En esta ocasión sonarán hits eternos como "Mujer amante" y "La leyenda del Hada y el Mago", entre otros clásicos. Y para sorpresa de muchos, habrá nuevas canciones que anticipará el futuro del grupo. Adrián habló con DIARIO DE CUYO sobre el momento actual de la banda que está por cumplir 35 años de vida.



- Una nueva oportunidad de actuar en San Juan. ¿Qué los convoca esta vez a compartir con el público?

- Tenemos canciones que estamos estrenando en estos últimos shows, más allá de los clásicos que nunca faltarán. Mostraremos lo que estamos trabajando ahora y esperemos que la gente sepa recibirlos bien.



- ¿Qué novedad hay en lo sonoro y en lo lírico?

- El primero es "Rock es rock", que define muy bien la historia de nuestra música y el camino de la banda de tantos años recorridos. Otro tema es "Hijos de la tempestad", tiene un medio tiempo más pesado, su lírica tiene que ver con el momento actual que estamos viviendo no sólo aquí, también a nivel mundial. Habla de cómo el mundo está manejado por líderes y gobiernos que nos están llevando a una situación compleja y crítica perjudicial para los seres humanos.



- Tras haber dejado al hard rock y el metal argentino en lo más alto del continente, ¿cómo trabajan para conectarse con nuevos públicos?

- Ahora las nuevas generaciones están descubriéndonos, por la transmisión y el acompañamiento de sus padres. A los shows vienen chicos de 8 y 9 años, como así también gente adulta de diferentes edades que quiere revivir otras épocas, que tiene sentimientos por los clásicos, además de engancharse con el sonido nuevo que estamos diseñando. Creo que es un poco de todo. El recital en vivo que hacemos es arrollador. Rata es una banda potente que sacude muchísimo desde lo que se escucha hasta lo que se ve, y queremos siempre sostener una gran puesta en escena. Estamos muy felices por sembrar canciones en los corazones de miles.



- En más de tres décadas, ¿cómo fueron asimilando las transformaciones y qué se modificó en ustedes?

- Mantenemos la esencia de los '80 como una banda hard-rockera que sigue la mejor estética musical del mundo. A mi entender, crecimos con los mejores del rock y aprendimos de todos ellos. Nos fuimos adaptando a la medida en que el público nos sostiene. Nuestra música es real, no utilizamos secuencias y sólo tocamos equipos e instrumentos tradicionales y originales. Eso nos hace auténticos. Lo que venga como "nuevo" no nos interesa.



- En este contraste entre "lo nuevo" que se hace ahora, ¿la producción musical se vuelve más virtual que auténtica, según estos términos que planteás?



- Lo que se toca ahora es una porquería. Laburar una producción de alto vuelo, gastar mucho dinero y hacer el mejor disco durante meses encerrado en un estudio y que después esa obra se escuche en un teléfono, sin que importe la calidad, me parece una falta de respeto para el artista creador. Los músicos invertimos horas, dinero y mucho esfuerzo; y no es justo que tanto trabajo se pierda en la nube. Ni siquiera podés hacer ya un disco completo, porque importa más sacar un tema o dos como adelanto. A mi forma de ver no está bueno. La industria discográfica se viene equivocando hace varios años y el mainstream maneja los hilos donde sólo ve el bolsillo y no la cultura en su totalidad.



- ¿El público se da cuenta de esto? ¿Aprecia más el talento como hecho artístico en un espectáculo en vivo?

- Sí, por supuesto, pero también hay que tener cuidado con eso. Se le da mucha importancia a la puesta en escena ahora y a veces con darle manija a eso se tapan cosas más importantes como la ejecución de la música. Hoy los tiempos que corren son diferentes y se terminaron los cantantes de verdad. Antes había que saber cantar y tocar en serio. Ahora se pasa todo por el autotune, se arregla la voz y es como vender pan duro.



- ¿Por qué después del 2000 no hubo una expresión que tuviera el mismo impacto que tuvieron ustedes?

- Porque no hay inversión. El rock y el metal siempre fue catalogado como "no masivo" y eso es mentira. Pasa que nos venden humo todo el tiempo y la industria busca vender como popular y sólo subestima a la gente. Esta vez con trap, rap o reggaetón. Me parece que se está perdiendo la esencia de muchas cosas. Si buscás, vas a encontrar un montón de bandas de nuestra época y actuales también, que son muy buenas, pero están solas, no tienen apoyo de ningún gobierno. Siempre se pone plata a lo que genere más dinero, no está mal porque es un negocio también. Pero es necesario, por otro lado, darle lugar a la cultura. Apoyar a los pibes que tienen ambición, que quieren hacer algo con la música. Lamentablemente no sucede y tanto que recorro el país lo puedo decir con total claridad. Sé de lo que hablo.



- Sobre las "tempestades" que plantea la nueva canción. ¿qué sentido puede dar el rock ante tanto sufrimiento en el país?

- El mensaje nuestro es el mismo de siempre. La lucha que hacemos es decir las cosas que sentimos. Como lo fue en los '90 con "Guerrero del Arco Iris" y "Chico Callejero". La libertad no se compra, ni se vende. La libertad hay que sostenerla. El hombre libre es feliz cuando no está sometido y está perdido en una nebulosa. No tenemos ni siquiera defensa para una enfermedad como el dengue que nos acecha y estamos rogando por una vacuna. Lo único que podemos hacer es seguir adelante, defender los ideales y dar esperanza a la gente. Priorizar la vida y ponerla por encima de todo.

DATO

Rata Blanca. Viernes 19, 21 hs. en Teatro Sarmiento. Entradas: Platea Baja A: $29.000. Platea Baja B: $24.000. Platea Baja C: $20.000. Pullman A: $17.000. Pullman B: $13.000. Anticipadas en www.entrada web.com.ar