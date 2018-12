Laura Fidalgo fue una de las figuras invitadas de la última emisión de almuerzos que realizó Mirtha Legrand. La bailarina, luego de ser presentada, aclaró que no se sentía bien.

"Estoy ahí, un poquito mareada. Me agarró acá. Llegué bien, pero en el camarín me empecé a sentir mal", aseguró la morocha y recibió automáticamente la propuesta de Mirtha de que tome una copa de vino para reponerse.

Ante esto afirmó: "Quería brindar, pero no es el momento. Me tomé una sublingual porque tenía náuseas. Cualquier cosa sigan hablando que yo tranquilita me voy por acá entre las cámaras”.

Unos minutos después de explicarles a todos los presentes invitados de que estaba transitando tal malestar, Fidalgo se retiró de la mesa y Mirtha remarcó: "Todos nos están preguntando qué pasó con Laura. Se sintió mal, ya en camarines no se sentía bien. Nada grave, pero se tuvo que ir. Yo vi cuando se levantó y no estaba bien. Le mandamos un beso desde acá y dice que va a venir la semana próxima".