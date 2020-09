Cuando Laurita Fernández y Nicolás Cabré decidieron ponerle fin a su relación de casi dos años en plena cuarentena, dejaron inconclusos un montón de proyectos que tenían como pareja. Como, por ejemplo, el de mudarse juntos a una casa que ambos habían mandado a refaccionar. Y por eso, cuando hace algunos días comenzaron a difundirse algunas fotos de los dos caminando juntos, muchos creyeron que podría tratarse de un encuentro lógico de dos personas que se separaron y que todavía tienen cuestiones materiales que resolver. Pero no. O tal vez sí, aunque sólo al principio.

El actor, se sabe, no es muy afecto a hablar con la prensa. Sin embargo, en varias oportunidades, Laurita se había referido a los motivos de su ruptura y había dado indicios de que el final era definitivo. “Nos separamos por videollamada”, había dicho en su momento. Y luego dejó en claro que Cabré no tenía ninguna intención de volver con ella. No obstante, pasados ya cinco meses, las cenizas parecen haber revivido la llama. Y de una reunión para resolver los temas pendientes, habría surgido de nuevo el amor.

Finalmente, en diálogo con Andrea Taboada para Los Ángeles de la mañana, por El Trece, este martes Laurita confirmó su reconciliación. “Además de caminar, van de compras: salió una foto en la que están en un supermercado...”, le dijo la periodista. A lo que la conductora del Cantando 2020 respondió visiblemente nerviosa: “Fuimos a comprar víveres”.

Ante esto, Taboada fue directo al grano. “¿Podemos decir oficialmente que estás otra vez de novia con Nico?”. “Sí, estamos bien”, contestó Laurita para sorpresa de la periodista. Y luego agregó: “Es todo un proceso, pero la verdad que estamos muy bien y con ganas”.

Con respecto a los proyectos de la pareja, que hasta había hablado del deseo de tener hijos, la bailarina fue más cautelosa. “Son cosas que hay que hablar e ir viendo. Ahora tampoco se puede mucho, así que es todo con mucha tranquilidad. Pero bien, contenta”, señaló Fernández.

En la misma nota, Laurita dejó en claro que no tiene ninguna intención de darle chance a Agustín Cachete Sierra, actual participante del certamen de canto que ella conduce junto a Ángel de Brito, quién había dicho que quería invitarla a salir. “Le agradezco todos sus halagos, pero tengo muchas amigas para presentarle así le vamos a conseguir pareja”, bromeó.

Cabe señalar que, tras la filtración de las fotos con Cabré, Laurita había dado varios indicios de una posible reconciliación. De hecho, en una de las galas del Cantando, había aprovechado el hecho de que Agustina Agazzani le hubiera dado una nueva oportunidad a su relación con Agustín Bernasconi, para preguntar cómo eran las segundas vueltas en la pareja. Pero, entonces, no había terminado de aclarar cuál era su situación real con el actor, con el que hoy se sabe que volvió a intentar un noviazgo.

Laurita y Cabré se conocieron en el 2018, cuando comenzaron a trabajar juntos en el musical Sugar, dónde ella reemplazó a Griselda Siciliani. En septiembre de ese año blanquearon la relación, pero para entonces él ya había abandonado la obra. Igual, el actor la acompañó el verano siguiente a Mar del Plata, dónde ella hizo temporada. Y, en 2019, volvieron a subir juntos a un escenario para hacer Despedida de soltero, obra con la que también desembarcaron en la Feliz. Sin embargo, a principios del 2020 empezaron los desencuentros para la pareja. Y la cuarentena terminó con la relación. Aunque, por lo visto, no con el amor