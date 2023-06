Eugenia la China Suárez se encuentra en Uruguay filmando una película, proyecto para el que estará instalada allí durante un mes. La actriz argentina llegó la semana pasada a un hotel que será su hogar durante los días restantes. Según contó a través de sus redes sociales, los fines de semana sus hijos viajan de visita, mientras que en la semana regresan a Buenos Aires para asistir al colegio, y quedan al cuidado de sus respectivos padres: Rufina, con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, con Benjamín Vicuña.

También en su cuenta de Instagram, decidió responder una pregunta que recibió de entre sus casi seis millones y medio de seguidores que hace referencia al amor. “El amor, ¿condición necesaria pero no suficiente?”, se lee en la consulta que la actriz escogió para contestar junto a una selfie dentro del camarín durante el rodaje. Y decidió explayarse al respecto. “El amor. Necesario, pero no suficiente. Como un cuadrado: necesitás los cuatro lados, pero si no los acomodás como corresponde, no se forma el cuadrado. Los cuatro lados son necesarios pero no suficientes”, aseguró y se permitió bromear al respecto: “Bue, re profunda”.

En tanto, el último fin de semana, la actriz recibió la visita de sus tres hijos y compartió una tierna foto en su Instagram. “Ahora sí, equipo completo”, escribió junto a la imagen en la que ella está sentada sobre el sillón, y Rufina, Magnolia y Amancio se amontonan para abrazarla y abrazarse entre ellos. Allí también se puede ver parte de la ambientación de la habitación del hotel en el que está viviendo durante este mes: una alfombra clarita con hojas, el sillón color amarillo, almohadones haciendo juego y asoma una lámpara de pie con un tronco irregular.

Hasta ese momento, la foto había pasado desapercibida. Como si fuera una más de las tantas que suele publicar la ex Casi Ángeles sobre su familia. Sin embargo, la particular decoración de la habitación se vio en otra foto que recientemente posteó Lautaro González Cadicamo -popularmente conocido por su nombre artístico, Lauty Gram-, un cantante de 21 años que se dedica al género urbano.

El joven influencer de 21 años publicó en sus redes sociales una imagen buscando mostrar que está en Uruguay (agregó la bandera del país), y allí se ve el mismo fondo desde el que la China Suárez se había sacado la foto con sus hijos: la alfombra de hojas, el sillón amarillo con los almohadones, la lámpara. No hicieron falta más datos para determinar que estaba en el mismo hotel que ella.

De inmediato, los seguidores de ambos repararon en que se trataba de un ambiente igual y si bien no probaron que sea la misma habitación, por lo menos se sabe que están en el hotel. Entre otros datos, además, ellos se siguen en Instagram desde hace un tiempo e interactuaron públicamente.

Por caso, el mes pasado, la actriz asistió a La Bresh y se mostró bailando “Vida gangster”, una canción de Lauty Gram, quien comentó en la publicación: “Te salió re lindo”. A lo que ella respondió: “Temazo”. Esta coincidencia sumado al ida y vuelta, despertó rumores de romance.

Lautaro González Cadicamo es conocido en redes sociales como Lauty Gram, nació el 27 de diciembre de 2001, en Buenos Aires. Y con 21 años se convirtió en una estrella de TikTok, red social en la que tiene más de seis millones de seguidores, con quienes comparte parte de su rutina diaria, y sus canciones virales. En tanto, en Instagram tiene casi un millón de seguidores. Entre ellos, se destaca la actriz argentina con quien coincidió en el hotel de Uruguay.

Mientras tanto, Thomas Tobar -a quien se conoce popularmente como Rusherking, el exnovio de la China Suárez-, fue visto en el lobby de un hotel con Mar Lucas, una influencer española que también es cantante de música urbana, y que tiene un sorpresivo llamativo con la actriz argentina.

La joven de 20 años comenzó su carrera como modelo y recientemente se lanzó como cantante. Tuvo una relación con el músico Naim Darrechi, de quien se separó en 2021, y más tarde se la relacionó con el jugador del Real Madrid, Vinicius Jr, aunque ninguno de los dos lo confirmó ni habló al respecto.

Lo mismo sucede en esta oportunidad en la que luego de que aparecieron las fotos en un hotel de Madrid, ni ella ni Rusherking se expresaron al respecto, aunque en las últimas horas el cantante argentino posteó una foto junto a Mar y otra persona más. Allí, la española hizo un gesto con su cara y volvió a sorprender el parecido con la China Suárez.