Cinthia Fernández salió a responder la nota que dio su ex, Matías De Federico, que entre otras cosas aseguró que tiene miedo que la bailarina ponga a sus hijas en su contra. Además dijo que se "acabó el amor".



Desde Carlos Paz, Cinthia aseguró que es "una persona lógica" y que pondrá "días para que vea a las nenas". Aunque había aclarado al principio que no quería pelearse por televisión, la vedette terminó hablando de todo.



"Yo fui clara, siempre quise volver. Para mí el amor no se terminó. Por eso me da bronca que hablen por mí. Pero si de un día para el otro se le terminó a una persona, qué bueno... porque no va a sufrir. Yo no la estoy pasando bien, no sé él, porque no puedo hablar por él. Yo quiero reconciliarme, pero si él no quiere, no puedo obligar a nadie. Me parece que él está bien, lo veo bien, no está sufriendo".