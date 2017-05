Luego de no asistir el domingo pasado al tradicional programa de Mirtha Legrand, Gisela Berger dijo ayer a Primiciasya.com: "No me siento bien, estoy con presión baja, no estoy pasando un buen momento. Todo se junta". Tras el anuncio de su embarazo y la acusación a Daniel Scioli de incitarla al aborto, la modelo era una de las invitadas de la Chiqui pero no fue y la diva escribió un enigmático mensaje en su Twitter: "Teníamos un invitado/a que a último momento dijo que no podía venir porque iban a aplicarle una inyección. Deduzcan ustedes quién era...".