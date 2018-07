En medio de la promoción por el estreno de la nueva película de Bañeros, Pablo Granados habló de Marcelo Tinelli y le pidió que no se meta en la política, que no acepte una posible candidatura. "Hablo de vez en cuando con Tinelli. Con esto de meterse en política, el tema no es si lo votás o no, sino el quilombo en el que se mete. Como amigo le digo que disfrute en función de todo lo que laburó en su vida", sostuvo el ex integrante de Showmatch.