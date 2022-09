Por Leonardo Muro

En 2019 David Lebón sorprendió con “Lebón & Co”, un disco de colaboraciones reversionando su carrera tanto solista como con los grupos Polifemo, Serú Girán y Pescado Rabioso, contando con colaboraciones de lujo como Fito Páez, Pedro Aznar, Ricardo Mollo, Andrés Calamaro, Coti, Eruca Sativa, Lisandro Aristimuño, Emmanuel Horvilleur, Julieta Venegas, Carlos Vives, Leiva y sus viejos compañeros de Polifemo Juan Rodríguez (batería) y el bajista Rinaldo Rafanelli, a quien muchos lo conocimos como integrante de Sui Generis y que falleciera el año pasado tras una larga batalla contra el cáncer.

Después de una extensísima carrera en la que pasó por todo, probó de todo, se metió con todo y parecía que sería irrecuperble, su esposa y manager, Patricia Oviedo, se encargó de devolver a Lebón a ese lugar que se ganó y que le corresponde como el gran Rey David que es. Todos le estamos eternamente agradecidos a Pato por mantenerlo sano y salvo.

Esta vez el Ruso vuelve a contar con la producción de Gabriel Pedernera (Eruca Sativa) y con su banda armaron un nuevo seleccionado que hace grandes aportes y muy buenas reversiones de clásicos que ya eran tremendas canciones en su versión original y acá alcanzan un nuevo nivel.

Oscar David abre “Lebón & Co Vol. 2” con un juego de armonías vocales en “Intro”, que si bien podrían recordar a sus tiempos con Serú, es inevitable al escucharlo, reconocer el coro inicial de “Because” aquel gran clásico de los Beatles publicado en “Abbey Road” (1969), al fin de cuentas por lo general “todos los caminos conducen a los Beatles”.

Primera canción reversionada es “Ese Tren”, el cuarto y último anticipo con video promocional que entregó y que cuenta con la guitarra de Skay Beilinson. Luego llega una de esas participaciones que uno jamás se habría imaginado, Juanes en una canción de Lebón. Se trata de “Creo Que Me Suelto”, en donde logran un groove que contagia hasta al más inmutable. Otra colaboración que sorprende es la del español Antonio Carmona, un gitano cantante de flamenco en “Mi Despedida”, este es otro de esos duetos que sorprenden gratamente. La línea melódica de “Mi Despedida”, es muy parecida a la de un clásico anterior de Lebón, “No Llores Por Mí, Reina” (1983), quizás hubiera sido mejor idea incluir la canción del disco “Siempre Estaré” y darle espacio a Carmona para hacer una suerte de balada bulería cerca del final de la canción. Quizás para una tercera edición de “Lebon & Co” podría versionarse “No Llores Por Mí, Reina” con Diego El Cigala o en su defecto con Alejandro Sanz. Ne sé, les dejo la inquietud.

A continuación Abel Pintos pone su voz en “El Tigre y El Dragón”, un gran aporte a esta canción podría haber sido la del recientemente desaparecido Marciano Cantero, es una canción a la medida de la voz del cantante de Enanitos Verdes, no es que Pintos no lo haga bien, tiene oficio, excelencia y una voz increíble, solo que Cantero habría quedado mucho mejor. Y alguien me dirá “bueno, pero ya no puede”, es verdad, ya no puede pero podría haberlo hecho cuando se grabó el disco.

La siguiente pista es uno de los puntos fuertes del álbum porque llega el vozarrón del Sandra Mihanovich en “Copado Por El Diablo”, es increíble lo bien que cuaja la Mihanovich con el blues. Momento de redención con el que fue el primer adelanto de “Lebón & Co Vol. 2”, viajamos a los 80s con “Tiempo Sin Sueños” junto a Mateo Sujatovich de Conociendo Rusia, dos rusos haciendo una versión muy parecida a la original, aunque más fresca y renovada.

“Tema De Nayla” es una canción que David le escribió a su hija luego de que estuviera a punto de morir producto de sufrir graves quemaduras y publicada originalmente en el disco “Bicicleta” (1980) de Serú Girán, esta vez sin Moro, García y Aznar, cuenta con la mismísima Nayla Lebón en voz, Panchi Lebón en batería y el legendario multiinstrumentista uruguayo Hugo Fattoruso.

Diego Torres participa en el clásico de clásicos que es “Seminare”, en una versión sin grandes novedades, aunque ya no es lento de antaño, ahora fue subida a medio tiempo. Otro de los puntos fuertes llega con Vicentico rindiendo los honores que “Esperando Nacer” se merece. Este fue uno de los adelantos del disco y una de las pistas mejor logradas.

Punto y aparte para la estremecedora versión de “San Francisco y El Lobo” junto a Soledad. Si bien Pastorutti podría haber soltado más las riendas de su voz, es menester reconocer que quien no se emocione con esta versión debería considerar seriamente la posibilidad de revisar si presenta signos vitales.

El cierre es emotivo per sé, con una suave y casi débil voz de Charly García en los coros de “Nos Veremos Otra Vez”. García no puede con su genio y cerca del final cuando cantan “Si te hace falta quien te trate con amor”, Charly agrega “all you need is”, en clara referencia al clásico beatle “All You Need Is Love” (1967).

Dos momentos olvidables son en orden de aparición, una desganada Fabiana Cantilo cantando “En La Vereda Del Sol”, otro de los adelantos de “Lebón & Co Vol. 2”. Cantilo tiene voz de sobra para hacerlo mucho mejor, es increíble que Pedernera o alguien del equipo no sugiriera una nueva toma particularmente en el primer verso, Fabi es mucho más que esto.

La otra canción desperdiciada es “¿Cuánto Tiempo Más Llevará?”, con un limitado Kevin Johansen y una fantasmal voz de Rosario Ortega, cada uno es muy bueno en lo suyo pero no son para esta canción. Tanto Johansen como Ortega hacen lo que pueden, lo que fue mala, desacertada y hasta desubicada, es la elección de darles esta canción. Si buscamos voces locales para esta temón, estamos en condiciones de asegurar que Emi Soler, Martina Flores, Ana Laura Paroldi, Cande Mallea o Cande Buasso, por mencionar solo algunas, podrían haberle aportado mucha más belleza, frescura, calidez y sobre todo mayor caudal y amplitud vocal a semejante canción que acá queda deslucida en la parte de los invitados.

Lebón está de vuelta, Lebón siempre vuelve, y ya está pensando en el tercer volumen de “Lebón & Co”. Dicen que segundas partes son mala, esta no lo es, esta buena, muy buena pero con algunos pasos en falso. Ojalá para la próxima sepan salvar esos detalles que lo único que hacen es tapar por momentos todo ese gran brillo que tiene el Ruso.

Publicaciones originales:

Ese tren: Serú ‘92 (Serú Girán - 1992)

Creo que me suelto: Nunca te puedo alcanzar (1987)

Mi despedida: Yo lo soñé (2002)

El tigre y el dragón: Déjà vu (2009)

Copado por el Diablo: David Lebón (1973)

Tiempo sin sueños: El tiempo es veloz (1982)

Tema de Nyla: Bicicleta (Serú Girán - 1980)

En la vereda del sol: Peperina (Serú Girán - 1981)

Seminare: Serú Girán (Serú Girán - 1971)

Esperando nacer: Peperina (Serú Girán - 1981)

¿Cuánto tiempo más llevará?: Bicicleta (Serú Girán - 1980)

San Francisco y el Lobo: La grasa de las capitales (Serú Girán - 1980)

Nos veremos otra vez: Serú ‘92 (Serú Girán - 1992)