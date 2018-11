Tuiteó Pablo Lescano en junio: "El curso que se reciba y no deje materias pendientes será becado con el show de Damas Gratis".

Motivador, el líder de una de las bandas más convocantes del país lanzó el desafío que 5 meses más tarde golpeó en los recuerdos tuiteros de un alumno del Instituto Nordland de Lanús.

En el curso de quinto de Economía son 40. Ninguno se llevó materias. Todos derecho a sexto. Y sí: tendrán un show gratis de Damas Gratis en 2018.

"Apenas vi que mis compañeros no se llevaron materias me acordé y le mandé el tuit. No pensé que (Pablo Lescano) iba a tener tanta buena onda. ¡La quedé loco! Es un genio", dijo Santiago Montero.