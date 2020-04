Durante años, fue protagonista de un segmento del programa que divirtió a miles de personas. Sin embargo, él jura que no lo disfrutó en lo más mínimo. "Me parecía básico y torpe", aseguró.

Aunque hace muchos años que se dedica a la conducción, la gente sigue recordándolo como uno de los humoristas que acompañó a Tinelli en la 'época dorada' de Videomatch. Sus personajes y cámaras ocultas hicieron reír a grande y chicos y al día de hoy, se mantienen dentro de las más vistas de Youtube. Y aunque Listorti recuerda muchas de ellas con verdadero cariño, hay una en particular que prefiere olvidar: la de jugo loco.

El sketch en el que él le hacía tomar a la gente un jugo de naranja con sal para rematarlo con la frase '¿le gustó o no le gustó? fue para él, casi una pesadilla. Al menos eso confesó en el ciclo radial 'Últimos cartuchos'.

"La nota esa la odié toda mi vida. Me parecía tonta, torpe, básica, de nene de primaria... era de preescolar. Seguíamos haciéndola porque no recuerdo si a Micaela o Candelaria, que en ese momento eran chicas, las hacía reír. Marcelo me la hacía grabar siempre y yo sufría", se sinceró.

Para colmo, en su vida cotidiana muchas veces, la gente intentaba jugarle con la misma carta y terminaban poniendole sal a las bebidas que pedía en los bares. "Me han llegado a dar cada porquería...", cerró.