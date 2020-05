No tiene paz. Primero, por un problema en su departamento, debió mudarse al de Nico Cabré, entonces su novio, en plena cuarentena y con las consabidas críticas. Luego, rumores de crisis. Posteriormente, vuelta a su casa. Y finalmente blanqueo de separación del actor. Bueno, no tan finalmente, porque después que mostrara una foto de su panza tras sufrir una quemadura, muchos la vieron algo abultada y empezaron a tejer noticias de cigüeñas. Ángel de Brito contó que le preguntó sobre el "rum rum" a la bailarina, y que le contestó que "podría estar embarazada de Jesús" y agregó que le confió que no tenía sexo con nadie hace un mes; a lo que el periodista de espectáculos agregó que la talentosa artista y el actor "no están hablando".