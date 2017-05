"No me importa. Que sean muy felices". Así contestó Barbie Vélez cuando Verónica Lozano en Cortá por Lozano (Telefe) le preguntó qué opinaba de la situación que está atravesando su ex, Federico Bal, a quien Laurita Fernández le cortó el rostro, pese a que serán pareja en la pista del Bailando 2017. Lejos de mostrarse apenada por el muchacho con el que fueron a juicio por violencia doméstica, la morocha se mostró superada, disfrutando de su soltería, supuestamente. ¡Vendetta!



Según Nazarena, su madre; la modelito de esculpidas curvas, tiene pretendientes haciendo fila y la mandó al frente. "Te mandaron un perro, te mandan de todo y lo sabe todo el mundo. Lo dijeron todos los programas. Le mandaron un bulldog francés. Yo te lo googlié enseguida porque era caro", dijo mami en relación a Martín Gándara, un polista y ex de Jimena Barón que, el año pasado, quiso conquistarla sin éxito.



O tiene aires de diva o quizás sangrando por la herida por el abrupto y grave final con el hijo de Carmen, prefirió dedicarse a sacarle provecho a su cuerpito en producciones en ropa interior (como para ponerle fuego al frío otoño, ellos felices).



En tanto, la televisión y los portales del espectáculo siguieron de cerca el intenso amor de Fede y Laurita, la joven de 22 años llevó el calvario por dentro hasta que la torta se dio vuelta (todo vuelve ¿Vio?): la bailarina, que durante su noviazgo fue motivo de discusiones y señalada como la tercera en discordia, lo dejó a Bal debido a que volvió a repetir la fórmula de escribirse mensajitos con otra; desolado y arrepentido, el muchacho quiere volver y "Lau' se niega a pasar lo mismo que "Barbarita".



Por eso, cuando se hizo pública la ruptura de su ex con la rubia, Barbie volvió a tener una sonrisa de oreja a oreja. La venganza es un plato que se sirve frío, dice el refrán y así parece ser. La hija de Naza está chocha porque le llegó el turno de gozarlo ¡Y cómo!