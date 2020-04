Fue apenas hace unos días, cuando decidió subir su primera canción al canal de Youtube y, de algún modo, hacer su presentación en sociedad como cantautor. En sociedad, sí, porque la música -como reconoce- ha sido parte de él desde que vino a este mundo; y hace bastante tiempo, en solitario, en familia o entre amigos, compone y canta: Se llama Julián y es uno de los hijos de Pierina Ciallella y Marcelo Bartolomé, el dúo Mixtura; y una versión acústica de "Carta de despedida", compuesta el año pasado tras una ruptura amorosa, es el tema que eligió para abrir el fuego.



"Si es por tiempo no quiero esperar, si es un sueño quiero despertar; no me dijiste la verdad. Cuánto más tengo que soportar, dime por favor, voy a explotar; esto debe terminar ya..." interpela el estribillo del estreno, que cosechó muchos pulgares hacia arriba, mensajes de aliento y reproducciones en el canal, donde -hasta que llegue la próxima entrega- también colgó otro tema en inglés, que compuso con su mejor amigo.



"Sí, es la primera canción que subo de las tantas en las que estoy trabajando. A esta la hice el año pasado, en un momento de inspiración; en realidad estaba mal porque había terminado con una novia y bueno, salió esa canción. Un mes antes de subirla estaba intentando agregarle algo más, no sé, perfeccionarla, hasta que me di cuenta que era lo que sentía en ese momento, que tenía que ser así y que estaba bueno... Yo pensé que (el primer posteo) iba a ser un gran videoclip, pero le dije a mi papá 'No. viejo, no, esto tiene que ser simple, como salió lo voy a grabar y lo voy a subir'; y ahí está", contó a DIARIO DE CUYO Julián, que cursa el último año del secundario y que seguirá los pasos de su hermana mayor: la carrera de Composición Musical -creada por su abuelo- en la Universidad de Villa María, Córdoba.



¿Inevitable que Julián sea músico? "Esta es una decisión que tomé por mi cuenta. De todas formas, cualquier cosa que hubiera decidido, mis padres me hubieran apoyado, siempre tratándome de aconsejar, obviamente", explica Julián, y va por más. "Podría decirse tal vez que lo inevitable es que la música esté presente en mi vida, no importa la manera", se explayó con seriedad el muchacho, que también tiene otras "pasiones" -las define- como la cinematografía y el análisis del cine, la locución y el doblaje de películas. "Siempre me gustó trabajar la voz de alguna manera", resumió incluyendo allí a la música, tan cotidiana para él que casi no tiene recuerdos de cuándo o cómo empezó a interpretarla. Lo que sí se acuerda es que cuando era un niño de unos siete años, algunas tardes se ponía a improvisar con sus padres y en una de esas guitarreadas armó una letra sencilla pero que aún tiene fresca en su memoria. Después, con el tiempo, cuando empezó a componer, eligió cantar pero sin decir en casa que eran sus propios temas, para no condicionar de ninguna manera las reacciones. Modus operandi que repitió con Carta de despedida. "No me creían que era mía -dice con una sonrisa-. A mis viejos les encantó, me dijeron que les parecía muy puro, una emoción fuerte, triste, de una ruptura, pero que lo pude expresar naturalmente", relató Julián, que se inclina por el pop lírico.



"Tengo interés en el folclore por mis padres, pero soy más de escucharlo y de acompañarlos. El género que yo hago es pop, me gusta Shawn Mendes, a quien sigo desde que empezó en la plataforma de Youtube, aunque tiene un estilo más pop indie, tirando a rock; y en español mi favorito es Pablo Alborán", se explayó el segundo de los hijos del matrimonio que, como sus hermanos, suele participar de los recitales que "los Mixtura" hacen en esta cuarentena a través de las redes.



Es que más allá de los diferentes estilos y géneros, de las búsquedas y caminos propios; y de las individualidades -"Yo valgo por lo que soy, no por mi apellido", se plantará Julián-, los Bartolomé-Ciallella son "una familia de artistas", como afirmaba Nico, el tercero de los chicos, fallecido en 2015. "Exactamente", ratifica Julián, para quien la música, que los ha ayudado a transitar momentos muy duros, "es un ancla, una conexión". "También se ha hecho muy visible en esta situación de extrema convivencia que estamos viviendo, porque si en algún momento estamos medio enojados por cuestiones personales, cuando mis viejos hacen algún vivo a la noche y nosotros nos metemos, me doy cuenta que al ratito es como si no hubiera pasado nada", confiesa el cantautor, que poquito a poco va ganando espacio desde las redes sociales, a las que considera la gran plataforma de estos tiempos. "Es la forma de comunicarse e interactuar, más en las nuevas generaciones. Es tan fácil como subir un video y que te vean solo tus familiares o hacerte un cantante famoso", sostiene antes de aceptar un juego para concluir la charla: imaginarse en 10 años más.



- ¿Dónde estará tu nombre?



- Espero que en el cartel de algún teatro. Siempre me he imaginado estar en un estadio gigante, tocando alguna canción y de repente cerrar los ojos, dejar de cantar, y escuchar a la gente cantando mi tema... Ese es mi sueño.

Ellos dicen

"Disfrutamos mucho de ver su entusiasmo, lo acompañamos en lo que podemos y a la vez tratamos de aprender de él: su convicción, su pasión y entrega, su persistencia y ¡disciplina! Pasa mucho tiempo con la guitarra y cantando. Nos pide consejos y ayuda. Siento satisfacción, orgullo, admiración..." Marcelo Bartolomé



"Todos mis hijos tienen AMOR por la música: me llena el alma saber que tienen esta herramienta esencial para la vida. Julián además tiene convicción y disciplina... Se anima a cosas que a su edad eran impensadas para mí. Deseo que logre todo lo que se proponga: sus pasiones: Música... cine... doblaje... mundos maravillosos por construir", Pierina Ciallella