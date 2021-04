Luego de la victoria de Flavia Palmiero y en la segunda noche del repechaje, en " MasterChef Celebrity 2" se vivió un insólito episodio cuando Juanse le tocó recibir la devolución del jurado. El reclamo del líder de "Los Ratones Paranoicos" terminó llevando a los chefs a verificar... ¡la temperatura de un huevo!

Aunque parezca "cosa de locos", el cantante argumentó que no pudo hacer sus huevos fritos rellenos de atún ya que los huevos del mercado estaban congelados y por ende no pudo llegar con los tiempos para cocinarlo. Ante sus palabras, Germán Martitegui se mostró en desacuerdo y le aclaró que la temperatura del huevo no es un condicionante para la preparación que tenía prevista para presentarle al jurado.

Convencido de su postura, Juanse insistió en que la temperatura del producto era tan baja que le resultaba imposible llegar a hervirlo "al dente" para hacer sus huevos rellenos. Es por eso que Daniel Aráoz le alcanzó un termómetro que el propio Martitegui le clavó a uno de los huevos del mercado para corroborar la teoría del artista.

Luego de confirmar que tenía la temperatura habitual de cualquier heladera, el exigente chef le advirtió que su argumento era inválido. Sin embargo, el participante admitió que ya se sentía satisfecho con el hecho de haber logrado que utilicen el termómetro en el huevo.

Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis también debieron juzgar los platos, que tuvieron como protagonista al atún, de Cae, Sol Pérez, Hernán "El Loco" Montenegro, Fernando Carlos y Mariano Dalla Libera.