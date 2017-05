Después de tres años de sequía, los seguidores de Shakira están de enhorabuena ante su anunciado nuevo disco, "El Dorado". Y ella explicó el porqué de su ausencia: "Para mí lo primordial en mi vida es mi familia, el amor, la salud... Lo demás no tiene tanto peso, aunque adoro crear, sobre todo ahora que lo he hecho no como en otros trabajos, en los que me autoexigí demasiado", dijo la cantante colombiana.