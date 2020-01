Dice sin pelos en la lengua que no es ni la más bonita ni la más talentosa. Pero Victoria Beckham Posh Spice para quienes fueron fanáticos de las Spice Girls- sí reconoce que es de las que más ha trabajado para estar donde está, tanto en lo laboral como en lo físico. En una entrevista con Harpers Bazaar, la también diseñadora y empresaria comentó que en absoluto se siente hermosa, "pero hago lo mejor con lo que tengo', aseguró la cantante británica, que reconoció que de joven, como tantas, se obsesionó con detalles "tontos'. "Pero cuando maduras aprendes a sentirte cómoda en tu propia piel', sostuvo.



Madre de cuatro hijos de entre 8 y 20 años, sabe muy bien cómo resaltar sus atributos y disimular lo que no le gusta con el vestuario y el maquillaje; pero a la par se cuida con una alimentación saludable y una buena rutina de ejercicios, principalmente para mantenerse sana, activa y con energía.



"No me molesta hacerme mayor y no voy a intentar parecer más joven. Solo quiero lucir bien y sana para la edad que tengo', había sentenciado también en declaraciones a This Morning Victoria, valedera muestra de que lo que Natura non da, inteligencia lo suple.



