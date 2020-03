Loly Antoniale irrumpió en el mundo del espectáculo siendo tan solo una jovencita. Recién llegada de Córdoba, tenía la intención de triunfar y permanecer en el ambiente artístico. Sin embargo, todo cambió cuando después de una relación intensa con Jorge Rial, se separó en medio de un escándalo y debió exiliarse en los Estados Unidos.

Hace algunos meses, la modelo decidió volver a la Argentina para disfrutar de sus amigos y de su familia, aunque en estos últimos días decidió volver a su casa en Miami, debido a la pandemia de coronavirus y a las decisiones que tomó el gobierno nacional. Desde su nuevo lugar en el mundo, mostró el mar del cual disfruta junto a una canción que muchos relacionaron con el conductor de Intrusos.

“Vamos a contar la historia de una rosa. Rojo, el color como el de mi corazón. Yo no la podía soltar. La cargaba entre mis manos. Sin dañarla. Ella era mi amor, sus espinas me cortaban, no me importaba. Querida rosa, te vine a regar con mis lágrimas. Cuánto me hiciste llorar, cuánto me querías. Llegué tarde, estabas marchita. Y me dejaste solita, querida rosa”, decía la letra de la canción.

Loly se cansó

En medio de su regreso al país norteamericano, decidió afrontar las críticas que recibió. “¡La gente que no sabe, es la que más habla! Porque claro, una de las cosas que no sabe es callarse, y menos RESPETAR• En muchas ocasiones el silencio es salud”, manifestó Loly Antoniale, cansada de los duros comentarios. Inesperadamente, un fuerte mensaje disparó contra Rial una vez más.

“Seguramente quieren que de una vez por todas puedas defenderte y contar lo que realmente paso, con tu relación con el supuesto señor Rial. Estaría bueno que alguna vez, contés lo que ese llamado hombre que se llena la boca hablando del respeto, te hizo pasar, sentir y vivir, situaciones que vos no querías. Pero si guardás silencio por algo es. Seguramente no es el momento. Te tiendo. Éxitos. Sos muy buena persona, y eso molesta. ”, se podía leer.