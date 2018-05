Los Backstreet Boys y las Spice Girls fueron furor en los 90. El tiempo pasó y Mel C, Victoria Adams, Mel B, Emma Bunton y Geri Halliwell optaron por seguir cada una su camino, aunque se consideran grandes amigas. En febrero de este año se juntaron y fantasearon con un reencuentro sobre el escenario, aunque a las pocas semanas ese lindo sueño quedó en la nada.

Por su parte, la boy band más famosa sigue haciendo de las suyas. Con 25 años de carrera, Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell, AJ McLean y Howie Dorough, continúan emocionando a sus fanáticas como el primer día.

Ahora se embarcaron en su famoso crucero, que tiene como destino paradisíaco las islas de Turcos y Caicos, y protagonizaron un desopilante momento al imitar a las Spice. Cada uno eligió a su favorita y se vistió para la ocasión.

A pesar de los gritos de euforia de sus seguidoras, interpretaron Wannabe, Say you’ll be there y Spice up your life.Este homenaje solo fue para espectadores de lujo, que pagaron hasta 10 mil dólares para subir al barco con sus ídolos.