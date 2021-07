Bibiana Aballay. Es profesora de música, cantora popular y vive en Jáchal.



Es el galardón más destacado de la música en Argentina. Los premios Gardel, entregados por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) ya están listos para la gala del 23 de julio que, nuevamente atravesada por la pandemia, tendrá características similares a la del 2020 (ver aparte) y será televisada por TNT y en redes sociales. Las ternas fueron difundidas el 7 mayo, y Fito Páez y Nathy Peluso, con seis candidaturas cada uno, encabezan la lista de nominados. La decisión la tomó un jurado de 700 personas entre las que hay -al menos- dos de San Juan y que también votaron a sus preferidos para definir los ganadores de esta edición. Bibiana Aballay, es jachallera, profesora de educación musical, dueña de un conservatorio de piano y cantora popular. Elías Martínez, es bailarín de tango y guitarrista clásico, también conduce un programa en Radio Nacional sobre la historia de la música ciudadana. Justamente fue gracias a la invitación de la emisora, que ambos pudieron vivir esta experiencia diferente, - completamente ad honorem- que les dio otra visión de un premio, que por supuesto, conocían, según contaron a DIARIO DE CUYO.



'Es un trabajo arduo. Para hacer esto hay que dedicarle tiempo y respeto a la actividad que me comprometí hacer. Te manejás por una plataforma y tenés que escuchar todo. De las 41 categorías elegía 10, de esas, a su vez, tenía que escuchar todas las propuestas que había, que eran más de 4 mil, postulaciones de todo el país. De ahí salieron los ternados' contó Aballay, que participó en todo el proceso de elección, desde abril hasta el cierre de la votación para elegir a los ganadores. A ella la convocaron desde Radio Nacional Jáchal, y después de que se aceptó a propuesta en Buenos Aires, recibió por mail las instrucciones para comenzar a votar, contó Bibiana que además es pianista y vocalista en el dúo folclórico Ruarte Molina. Por su formación, estima, que en una de las instancias le solicitaron como categorías fijas, votar en los rubros folclóricos. 'Que hubiera tantas postulaciones, da cuenta de que la música permanentemente está abriendo camino a gente nueva y los que ya tienen trayectoria sirve para seguir en su carrera, ellos viven de esto' aportó la intérprete del departamento del Norte.

Elías Martínez. Es guitarrista clásico pero es más conocido por su pasión por el tango.



Similares vivencias consiguió el tanguero tras su participación. 'Me resultó una experiencia nueva totalmente y no me imaginé que mi voto iba a tener incidencia en los artistas de nivel nacional o internacional. Cuando me hablaron de ser jurado pensaba que era algo más local y en la misma votación me terminé dando cuenta que eran los artistas nacionales' contó sin ocultar su sorpresa Martínez, a quien le tocó votar en la última parte, para elegir ganadores, instancia que cerró el 1 de julio. 'Uno llega ahí con una responsabilidad, el voto tiene una responsabilidad. Yo llegaba a alguna terna que no conocía las canciones o los artistas y me puse a escuchar, de decidir el por qué sino el voto no tiene sentido' apuntó el tanguero, que se define como 'casi un historiador del tango' por la producción que hace para su envío radial y que destacó la amplitud del jurado. 'De alguna manera me parece una experiencia muy integradora, porque está todo el país en todos los rubros y en todas las provincias están votando y tomando la decisión es algo que lo hace democrático y federal'.



Desde la organización de los premios, Diego Zapico, presidente de Capif, en contacto con este diario, resaltó el carácter federal de los votos. 'Siempre se sumó gente del interior. La conformación del jurado es muy variada, pero siempre tuvo representación del interior. El premio al tener un volumen muy grande de postulaciones, este año batimos récords con 4 mil postulaciones de todo el país y de todos los géneros musicales, en los últimos años se decidió que el artista que queda nominado, pasa automáticamente a ser jurado para el próximo año. Entonces como tenés una representación muy federal, es muy natural que el premio vaya ampliando su participación de jurados y en estilos musicales', dijo Zapico que compartió algunos aspectos del sistema de elección. 'El jurado son 700, los jurados votan todas las categorías, en todo momento, hay un mínimo que tienen que votar para que el voto sea válido y el desarrollo del premio sí tiene una instancia entre la postulación y la apertura de la primera ronda de votos que son comisiones que revisan que las postulaciones estén realizadas en las categorías correctas, entonces músicos vinculados con cada género, que escucharan todo lo de esa categoría para confirmar que sea correcta la ubicación y de ahí se abre el periodo de votación, luego las nominaciones y después la etapa final donde se vota el ganador, que es la que terminó ahora', dijo el presidente de Capif.



Los dos sanjuaninos participantes admitieron haber seguido las galas de los premios años anteriores o leer sobre los ganadores y reconocieron su importancia, por eso los movilizó su ser parte de esta edición. 'Es un honor para mí, porque no cualquiera persona que se dedique a este arte puede tener esta oportunidad de reconocer y que de alguna manera el premio del artista salga de uno', dijo Bibiana, en el mismo sentido se pronunció Elías. 'Es un honor total que tu criterio esté presente y que confíen en el, además está la importancia que tiene que desde San Juan uno esté votando a artistas nacionales o internacionales y que tenga incidencia este voto' comentó el bailarín con orgullo.

Una fiesta virtual



La gala de los premios Gardel se llevará a cabo el 23 de julio y será virtual como la edición 2020. Diego Zapico (foto), presidente de Capif, dijo a DIARIO DE CUYO que aún se está definiendo algunos aspectos, que irán develando con el correr de los próximos días, pero sí confirmó que 'no habrá evento, no habrá alfombra roja, no habrá público' y que algunos artistas estarán presentes on line en algún tramo de la gala en la que sí se verán importantes shows grabados para celebrar esta fiesta de la música.

La transmisión será a través de TNT y Radio Nacional, en lo que respecta a streaming será transmitido por el Facebook de los Premios Gardel.

Zapico dijo que así como el año pasado no duraron ni un instante en hacer la gala, ahora tampoco era una opción no tenerla. "Me parece que toda la pandemia y esta situación tan trágica para todos, afectó a los músicos, sobre todo el sector de los músicos en vivo, pero al mismo tiempo, la música nos acompañó y nos acompaña transitando una situación tan difícil; y se sigue produciendo música, con lo cual el premio sí nos parecía un reconocimiento, una puesta en valor de la producción musical de este país tan variada, tan rica, con tanto talento, nos parecía incluso que la pandemia nos ponía en una puesta en valor más alta por lo difícil de la situación. Es reconocer, es premiar, es una celebración de la música argentina' sostuvo.