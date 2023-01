Luego de su eliminación el último domingo, Constanza Coti Romero se enfrentó a Santiago Del Moro y al panel de El Debate de Gran Hermano 2022 (Telefe). “Sabía que tarde o temprano ibas a llegar acá como van a llegar todos, pero no te esperaba tan rápido”, la saludó el conductor. “Yo tampoco”, le replicó la exparticipante, oriunda de la provincia de Corrientes.

“Fuiste de las mejores jugadoras en las primeras semanas, hiciste estrategias, manejabas la casa como querías, la gente te bancaba y te quería. Y en un momento, creo que empezó a ser tan duro y tan obsceno tu juego que la gente lo vio y por eso te sacó ayer. ¿Qué creés que pasó que estás acá sentada hoy?”, describió Del Moro el andar de Coti.

“No terminé de explicarle a la gente el juego que estaba haciendo. En las nominaciones, si bien di los motivos en su momento, no expliqué exactamente el juego que estaba detrás de eso”, enfatizó la correntina. “Y cuando entró una pelotita (en la casa) y decía: ‘Tu jugada para sacar a Julieta’, ahí me di cuenta de que estaba mal porque no era una jugada para sacar a Julieta. Era una jugada que si se da el momento voy a explicar por qué...”, comentó con misterio su estrategia.

“Desde el día 1 dije: ‘Acá vine a jugar’. Si bien te encariñas con la gente, como me pasó con Alexis y me pasó con las chicas en su momento, yo tenía muy adentro mío que venía a jugar, que sí o sí era un juego”, dijo con respecto a la supuesta traición a las otras mujeres de la casa, a quienes nominó pese a que se habían juramentado entre todos no hacerlo. “Cuando les digo a las chicas: ‘Vamos juntas, somos un grupo’, y de repente les hago la espontánea, lo que yo pensaba es que las chicas no tenían tanta gente a favor afuera de la casa”, se justificó.

“Mi percepción es que, afuera, Maxi era fuerte, Alfa era fuerte, que Marcos también tenía mucha gente afuera, Thiago también... En la habitación de los hombres había mucha gente fuerte que no me quería enfrentar en una placa. Fui por la gente que pensaba que no estaba jugando. Julieta me cae muy bien, pero me parece muy obvia con sus votos, no está jugando”, insistió en su punto.

A partir de la consulta de Santiago, Coti confesó que Alfa “le cae fatal”. “Se victimiza todo el tiempo. Al principio parecía que la placa para él era muy fácil, porque le tocaba gente que tenía mucho hate afuera o que nosotros considerábamos que habían hecho muchas cosas malas. Entonces yo decía: ‘No se va porque hay otra persona que es más odiada que él y no porque fuera muy querido’”, dijo.

“Estoy orgullosa de haber salido de esa casa sin haberle palmeado la espalda a nadie”, sintetizó Coti su manera de jugar pese a que se ganó la antipatía del público y alguna que otra enemistad dentro de la casa. “Moriste con la tuya”, acotó Santiago. “Sí”, confirmó ella.

Sin tapujos, Laura Ubfal le preguntó: “Con respeto y con amor, ¿en la vida real sos tan celosa, envidiosa, envidiosa y falsa como se te vio en la casa?”. Coti sonrió y le dijo: “Soy celosa, pero en la casa se potencia todo muchísimo. Y más si empezás a salir con una persona y estar las 24 horas juntos, conviviendo. Es una experiencia que nunca había vivido. No me considero envidiosa”.

“Estar dentro de la casa te lleva a pensar en una forma particular. Ahora que estoy afuera lo veo y digo: ‘Uy, que mal estuve en algunas cosas que dije’. Pero estando adentro es difícil pensar de otra manera. Todo el tiempo estaba con el juego en la cabeza”, respondió.

Otra de las cuestiones que le preguntaron fue acerca de su romance con el cordobés, si fue real o pura estrategia. “Al principio sí me acerqué a él por juego”, confirmó para luego dar sus razones. “Los del grupo que se formó entre Martina, Tomás Holder, Juan y Nacho me hacían señas como diciéndome: ‘Te vamos a sacar’. Entonces lo vi a Alexis muy cerca de ellos en un momento y pensé: ‘No me voy a meter en el grupo ese para que no me voten pero sí buscar a alguien que estuviera cerca de es grupo’. Y lo vi a Conejo como un blanco más fácil. Como una presa. Suena feo pero fue así”, dijo sin remordimientos.

En cuanto a su reacción por el comentario obsceno de Alfa y el “desodorante”, Gastrón Trezeguet le recordó que en un primer momento ella había dicho que no le había molestado y que después lo expuso. “Defendiste a Alfa contra La Tora pero en la última comida de los nominados lo usaste para defenestrarlo”, dijo el jugador del primer Gran Hermano. “A mí me incomodó, pero yo tenía el juego en la cabeza. Entonces, como veía que La Tora, Juan y Maxi querían usar lo que pasó para sacarlo a Walter, dije: ‘Yo no les voy a dar ese poder’. Y dejé de lado el sentimiento mío de incomodidad para sacarla a Lucila”, respondió la reciente eliminada. “Si lo usás para jugar, tanto no te ofendió, digamos”, le replicó Trezeguet.

También habló de su aspecto creyente (”Le pedí a Dios que me hiciera entrar”) y hasta se animó a dar su favorito como ganador del reality show: “No quiero arriesgar porque esto cambia semana a semana. Pero veo que la gente prefiere a los que no hacen nada. No digo con esto que Marcos no haga nada, pero...”, cerró.

Fuente: Infobae