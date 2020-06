Un mensaje alentador y pedagógico en tiempos de pandemia a través de la música es promovido por los tres grupos de coros de niños de la UNSJ (Jilgueritos, Niños y Niños y Jóvenes) con su campaña #Yo Canto en Casa. Se trata de una serie de producciones audiovisuales que están desarrollando desde que empezó el aislamiento social. Desde sus hogares, los integrantes de las agrupaciones dirigidas por el profesor Jorge Fuentes, realizan interpretaciones y coreografías de piezas musicales que sirven como material de clase para los alumnos que recientemente se incorporaron; y al mismo tiempo, se convierte en una actividad extensiva al público en general y enfocado a que las familias participen desde sus casas a practicarlas. Hoy estrenarán su segundo video "Oye" de Jim Papoulis (a partir de las 21hs) por su canal oficial "Coros de Niños UNSJ" en Youtube y que se replicará tanto en Instagram como en Facebook de manera abierta para el público en general.



"Hola chicos y chicas de todas las edades y rincones del planeta. Yo soy Amaia y les tengo una noticia muy linda, con los chicos del coro de la Universidad Nacional de San Juan, les deseamos de todo corazón compartir con ustedes la alegría de cantar, pero no cantar solos en la ducha, sino cantar todos juntos. Porque sabemos que en el canto hay unidad", dice la pequeña Amaia Balmaceda que oficia como presentadora del primer video justamente con el nombre "En el canto hay unidad" y que también es el lema de este proceso iniciado desde que se suspendieron las actividades académicas regulares.



"La situación nos llevó a buscar alternativas para continuar con las clases, los ensayos virtuales y producir contenidos que se puedan compartir con el público. Como no podíamos reunirnos físicamente, lo logramos en lo virtual", explicó el docente Jorge Fuentes. "No son meros conciertos, porque la música coral consiste en una interacción social en su naturaleza y en ese compartir surgió esta propuesta entre los chicos y con la familia, brindando un mensaje positivo y alentador, que por momentos, uno pueda desatenderse de esa sensación de estar encerrados en la casa", amplió el director, quien junto a Luciana Escudero, la pianista Mariana Pechuán y Fernando Lázari, siguen trabajando y conteniendo a los elencos conectados en modo online para no perder la comunicación y el entrenamiento con el alumnado. Además, son asistidos con el soporte técnico en edición de video, animación y sonido por Esteban Pechuán y Fernando Campero.



Uno de los temas pedagógicos que trabajan en esta producción es el "ostinato", una práctica compositiva que consiste en una melodía que se repite varias veces y que ayuda a generar polifonías. En el nuevo material que se publicará esta noche, tendrá un grado de mayor complejidad, donde tres ostinatos superpuestos -en el que los chicos suman voces y percusiones corporales- crearán las polifonías en la interpretación de la canción del compositor Papoulis y contará con la presentación y clase de Martina Robles y Lucio Lázari.



Regularmente, siempre por Youtube, serán transmitidos nuevos videos. Hay tres más en producción que próximamente saldrán a la luz.