Con 13 años de trayectoria, en ascenso ininterrumpido, la banda de rock que integran Luisina "Lula" Bertoldi, Brenda Martin y Gabriel Pedernera vive un gran momento artístico. Ganó un Gardel el mes pasado como mejor álbum de rock por su disco "Seremos primavera" y ahora recibió tres nominaciones en los Latin Grammy (álbum de rock, canción de rock y canción alternativa) por la misma producción, lo que los ubica entre los argentinos mejor considerados en esta edición de los galardones, que se entregarán el 19 de noviembre.



Desde Buenos Aires, donde este cordobés vive hace 13 años, desde que comenzó la aventura del power trío, Gabriel confesó que es en Córdoba donde le gustaría tocar primero cuando se retomen los conciertos y, porque es su hogar -dijo-, quisiera estar ayudando a los bomberos a sofocar los incendios.



En esta charla de DIARIO DE CUYO con el músico y productor -en la que habla del presente de la banda, de los premios, el éxito y el nuevo disco- por momentos se siente el balbuceo de su hija de 10 meses, la tiene en brazos mientras responde, por lo que su paternidad también es ineludible. "Trato de ser lo más abierto y compresivo que puedo, me interesa que ella pueda crecer sin miedos y que mis errores no sean un impedimento para que ella pueda crecer en libertad" aseguró el baterista que además está del lado de los hombres que decidieron reconstruirse y acompañar a la mujer en las conquistas de esta época.





- ¿Cómo viven esta nominación triple en los Latin Grammy?

- Fue una sorpresa. Al estar sin tocar es difícil medir lo que está pasando con el disco, con la gente, así que este tipo de reconocimientos te da la pauta que el disco efectivamente está siendo escuchado y que, de alguna manera, gusta. Es una alegría, en especial porque tenemos dos nominaciones en mejor canción lo que personalmente me pone doblemente feliz, porque las canciones son nuestra búsqueda. Nosotros buscamos emocionar a través de las canciones. Que dos canciones hayan tenido este reconocimiento es una alegría muy grande. Y tres nominaciones juntas, es la primera vez.





- ¿Qué son los premios para Eruca?

- Los vivimos con alegría, sobre todo porque son premios que vienen de nuestros colegas, de la gente de la industria. Obviamente uno nunca trabaja para los premios, no creo que hagamos discos específicamente para eso, pero me gusta pensar que los premios son un apoyo a nuestro camino, no son nuestro objetivo, no se nos viene el mundo abajo si los premios no llegan. Nosotros hacemos música para emocionarnos.





- Están como surfeando en la cresta de la ola. ¿Cómo lo llevan?

- Nunca hubo un proceso que nos abrume, vivimos naturalmente lo que nos fue pasando, nunca tuvimos algo que sentimos que no podíamos manejar. Sí la banda tuvo un crecimiento que por momentos fue más acelerado que por otros y sí hubo discos, como el tercero, que sentimos que pasó algo ahí, como que cambió la cuestión, empezamos a tocar en lugares más grandes, fue simbólico, pero nada que no pudiéramos manejar. Viste esa cosa de decir "de la noche a la mañana estos tipos pasaron de andar en colectivo a andar en limusina". Ese tipo de cosas no las vivimos como algo abrumador, de hecho, que tratamos de mantener todo "Hecho en casa", manejamos nosotros nuestras redes sociales para seguir estando en contacto con la gente que nos sigue.





- ¿Por qué se sacaron el "Sativa"?

- La gente dice Eruca cuando se refiere a la banda, así que nos pareció bien sacarle el apellido y comenzar a manejarnos de esta forma. Coincidió que cuando empezamos a trabajar la gráfica del disco nuevo y dijimos "lo pongamos así" y en cierto modo tiene que ver que sentimos este disco Seremos primavera es como un primer álbum, porque es tan distinto, que en muchas cosas es como un primer disco.





- ¿Sentís que es un renacer para la banda?

- Es un nuevo comienzo para nosotros. El hecho de formalizar esta sacada de apellido, para nosotros internamente es una etapa nueva.





- ¿Qué tiene de fundacional Seremos primavera?

- Hay una búsqueda que tiene que ver con sacarse los prejuicios, las presiones de que Eruca tiene que sonar de una forma o de otra; hay una búsqueda que tiene que ver con las canciones, con las historias, eso lo hace parecer un primer disco, se siente nuevo. Tratamos de jugar un poco como si quisiéramos faltarle un poco el respeto a lo que sería el sonido de Eruca.





- ¿Cómo vivís la lucha de la mujer de hoy?

- Lo vivo acompañando. Siento que para los varones en general, es un momento de cambio porque es el momento de no hablar, sino de acompañar y no de explicar nada, desde el lugar que te toque; por más que no estés de acuerdo con algunas cosas o aunque lo estés, no es momento de dar tu opinión, sino de acompañar y aprender a vivir tratando de pensar en el otro. Me pasa que tuve una hija y me encanta que haya nacido en este momento, porque me parece que el mundo que se viene va a ser un poquito mejor.





- ¿Sirve la ley de cupo femenino en escenarios?

- Todo lo que genera resistencia es porque tiene algo escondido por detrás que hay que revisar. Para mí sí era necesaria, en muchos ámbitos, no sólo en la música. Necesitamos que algunas cosas tengan una bajada desde el sistema para que las futuras generaciones puedan vivirlo mejor y para que no tengan que luchar por las mismas cosas que nosotros. Me encantaría que no haga falta, pero sí hace falta, para que el día de mañana mi hija pueda ser más libre.



EL DATO