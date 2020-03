Desde hace meses, Luciana Salazar se muestra activa en temas relacionados con la coyuntura argentina. A través de twitter, publica desde información política, y hasta se muestra analítica en las cuestiones que conciernen al Estado y los ciudadanos.

Esto le generó el apodo de "pitonisa de la política", dado a que durante los meses cercanos a las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y a las elecciones de octubre publicaba pronósticos y estimaciones a futuro sobre el rumbo del país.

Recientemente, Salazar salió al cruce de Amalia Granata, actual diputada por la provincia de Santa Fe por sus declaraciones posteriores al discurso del presidente Alberto Fernández en el inicio de las sesiones del Congreso Nacional, donde anunció que presentará un proyecto de ley en los próximos días por la interrupción voluntaria del embarazo.

En este sentido, la legisladora "pro vida" twitteó: "Las violaciones, el narcotráfico, la pedofilia y los femicidios, etc. también suceden ¿los legalizamos?". Cabe destacar que su declaración tiene lugar en un país donde una mujer es asesinada por un varón violento (generalmente conocido de la víctima) cada menos de treinta horas.

Las violaciones, el narcotrafico, la pedofilia, los femicidios, etc. tambien “suceden”... los legalizamos? @alferdez pic.twitter.com/WUt8rmBJf8 — Amalia Granata ���� (@AmelieGranata) March 1, 2020

Así fue como Salazar salió a su cruce. "La diputada provincial que banaliza los femicidios y la pedofilia, Amelia Granata, cuya única razón para ser diputada es hacer lobby contra los derechos de las mujeres, me estaba criticando en tv. Algo estaré haciendo bien", manifestó.

La diputada provincial que banaliza los femicidios y la pedofilia @ameliegranata, cuya unica razon para ser diputada es hacer lobby contra los derechos de las mujeres, me estaba criticando en tv. Algo estare haciendo bien. �� — luciana salazar (@lulipop07) March 3, 2020

"Por lo menos aprendete los nombres de los que trabajan para vos ya que sos diputada y tu trabajo no es gratuito, te lo pagamos todos los Argentinos", siguió. "Decís que a mí me van a ver aplaudiendo en los actos. Te recuerdo que fuiste vos la que se sentó al lado de un presidente que dejó un país fundido, endeudado y con 36% de pobres. Militaste el desastre y todavía no habías asumido como diputada", añadió.

Por lo menos aprendete los nombres de los que trabajan para vos @AmelieGranata ya que sos diputada y tu trabajo no es gratuito, te lo pagamos todos los Argentinos.�� — luciana salazar (@lulipop07) March 3, 2020

Los comentarios de la modelo y conductora alcanzó múltiples respuestas, comentarios y fue compartido en decenas de perfiles de usuarios de la red social.