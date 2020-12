Una vez más, la relación entre Luciana Salazar y Martín Redrado vuelve a quedar en el ojo de la tormenta. Aunque habían logrado mantener un buen vínculo tras su separación y se seguían viendo para pasear juntos con Matilda, ahora están en veredas enfrentadas. La nueva pelea surgió después de que el expresidente del Banco Central pusiera fin a su noviazgo con Lulú Sanguinetti. La panelista de Polémica en el bar explotó al aire al enterarse del argumento que dio él de la ruptura y le hizo un duro reclamo en el programa, casi al borde de las lágrimas.

Cuando le dieron la palabra en el ciclo de América, la modelo se mostró muy molesta y no tardó en explicar por qué estaba así. Su ira surgió después de leer una nota de la revista Paparazzi, donde aseguraron que Redrado se separó porque su exnovia le había propuesto convivir y él se negó.

“Dijeron algo en un portal que me deja mal parada como mujer y Luciana no miente. No me gusta que me pongan en un lugar que no quiero estar”, comenzó diciendo Luciana y dio su versión. “No está separado porque querían vivir juntos. Él se separó de su ex por mí, se lava las manos y no quiere decir la verdad”, disparó visiblemente consternada, tanto de contener el llanto.

Antes de seguir dando detalles, Salazar aclaró que su única intención era desenmascarar a Redrado y no lastimar a nadie. “Cuento esto por una necesidad de decir la verdad, y no para lastimar a otra persona, porque sé que en este momento hay alguien que está sufriendo y siempre voy a estar del lado de la mujer”, sostuvo en una clara referencia a Sanguinetti.

En su duro descargo, Luciana terminó dejando a evidencia al economista: “Se separó por mí, porque era incompatible tener una relación de pareja y tener al mismo tiempo una relación conmigo y con mi hija a escondidas”.

Aunque había intentado mostrarse entera, la voz de la modelo se empezó a quebrar cuando nombró a Matilda, la nena que tuvo en 2017 por el método de subrogación de vientre. “Ni yo ni mi hija tenemos por qué ser escondidas. No le hacemos mal a nadie”, aseveró ante la mirada atónita de sus compañeros que no quisieron interrumpirla.

La tensión escaló aún más cuando Salazar blanqueó que durante todo este tiempo se contuvo en decir algo públicamente porque tenía pendiente un viaje con Redrado para definir su relación. “Hacete cargo, somos nosotras o es lo otro. Él eligió, y nos eligió a nosotras”, concluyó. Por ahora, el economista no quiso dar declaraciones.