Al parecer, Luciana Salazar y Martín Redrado escriben un nuevo capítulo en su historia. Según informó Paula Varela en el aire de Intrusos (América), la modelo y el economista mantuvieron tres encuentros en las últimas dos semanas.

La periodista relató que un amigo de Redrado llamó a Salazar para acordar una reunión porque se tenían bloqueados de todos lados. Aunque en un principio se negó, finalmente accedió. “Se encontraron una tarde-noche en un departamento en la Capital Federal. No piensen mal, estaba el amigo en común”, señaló.

Cómo fueron los encuentros entre Luciana Salazar y Martín Redrado

Después de una relación de casi una década y una ruptura que los llevó a la Justicia, Luciana llegó muy molesta y no escatimó en reclamos. “Estaba sacada. Le tiró de todo. Él, mudo, callado, escuchaba. Ella le dijo que no tenía nada más que hablar y se fue. No llegaron a nada”.

Luego la panelista comentó que hubo un segundo encuentro donde el economista tomó la palabra y le pidió disculpas. Allí le habría manifestado su deseo de revincularse con Matilda, la hija de la modelo, pero no demostró interés en retomar la relación amorosa.

A modo de cierre, Luciana le echó en cara la invitación para irse de viaje en plena disputa judicial. “Él se hizo cargo que el mail para pasar las vacaciones juntos lo mandó él”, aseguró la periodista que remarcó que la modelo está dispuesta a acceder a los pedidos del economista si antes él se disculpa en público.

La polémica de fin de año que enfrentó a Luciana Salazar y a Martín Redrado

A fines de diciembre, el economista le puso fin a su noviazgo con Lulú Sanguinetti. En Paparazzi aseguraron que la separación había sido porque su exnovia le había propuesto convivir y él se negó.

Luciana estalló furiosa en Polémica en el bar (América) y casi al borde de las lágrimas reveló: “Él se separó de su ex por mí, se lava las manos y no quiere decir la verdad”.

Tras aclarar que su única intención era desenmascararlo y no hacer sufrir a nadie, reafirmó: “Se separó por mí, porque era incompatible tener una relación de pareja y tener al mismo tiempo una relación conmigo y con mi hija a escondidas”. “Ni yo ni mi hija tenemos por qué ser escondidas. No le hacemos mal a nadie”, aseveró.

Días después, publicó la captura de un email que le envió Redrado donde le hizo una invitación para “reconquistarla”: “Hola Luli, ya está reservado el Trump. Me encantaría que cenemos la noche de reyes”.