Un mal momento pasó Luciana Salazar en el "Súper Bailando" este jueves. A la rubia le bajó la presión mientras bailaba junto a su partenaire Gonzalo Gerber en el duelo. "Estoy re mareada. Me mareé mal. Perdón, no sabía donde estaba. Nunca me pasó esto", dijo Salazar.

Al ver la situación, Marcelo Tinelli pidió que ingresara un médico para asistir a la participante. Unos minutos más tarde, la modelo regresó a la pista y contó qué fue lo que le había sucedido.

"Hace muchos días que no duermo y tenía mucho frío y se ve que eso me mareó. Ayer ya estaba mal de las cervicales. Pero hoy era un ‘black out’, se me nubló todo y no podía seguir la coreo. Tenía mucho frío y se ve que la mezcla de todo eso no me hizo bien. Hoy tenía mucho sueño y me pasó esto por la primera vez, ¡horrible la sensación! No podía dormir, yo me despierto muy temprano por mi hija también. Se pudo haber mezclado todo, el sueño y las cervicales. Ayer ya no me sentía bien; hoy no tuve ese mareo que tuve ayer, pero creo que es un poco de no haber descansado bien y haber tomado frío", expresó.