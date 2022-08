En La Peña de Morfi, Luciano Pereyra no contuvo las lágrimas al recordar a Gerardo Rozín y destacó destacó la importancia de que exista el programa como el creador por el fallecido periodista.

“Estoy temblando”, expresó el cantante al ser consultado por Jey Mammón sobre sus sensaciones al volver a La Peña de Morfi.

“Significa un montón de cosas. Hay cosas hermosas vividas acá, siempre. Verla a Euge (Quibel, la última pareja de Gerardo Rozín), abrazarla. Soy fanático de esa gente que aún en su ausencia siguen enseñando”, continuó el artista.

A su vez, Luciano Pereyra habló sobre su relación con Rozín: “Tuve la suerte de conocerlos en vida y también cuando ya partieron. Estar acá, por la amistad que teníamos con Gerardo, estar en esta casa, la emoción de volver a esta casa de la música”.

De igual forma le dedicó lindas palabras a Jey por su labor en la conducción del ciclo televisivo: “Felicitarte por la calidez que nos das a nosotros que venimos a cantar y a la gente que está mirando. Es un legado muy lindo poder hacer música en un canal tan importante, porque normalmente no tenemos espacio para hacerlo y acá se nos abre la puerta desde hace muchos años y mucho tiempo”.

“Para mí es muy fuerte estar acá, hay muchas cosas. Es así”, sostuvo el cantante antes de quebrarse emocionalmente.

Allí fue donde el conductor brindó unas palabras: “No lo quería dejar pasar, yo se que estás muy movilizado. Me parecía una falta de respeto dejarlo pasar, porque este es un lugar que Gerardo creó, honró. Es un programa que continuó y continúa para adelante. Me parece muy importante, trascendente, no dejar de mirar porque sino es imposible seguir para adelante. Me parece importante cuando se habla y se comenta”.

“Valoro y agradecemos todos la calidez que transmitís al estar acá. Eso habla de tu gran talento y de tu sensibilidad como artista y como persona. Para muchas cosas necesitamos agenda, pero las cosas lindas te las recuerda el corazón. Entonces recordar a alguien con música y que dejó este legado tan importante... yo venía planeando cómo iba a ser este momento”, expresó Luciano Pereyra.

“Es fuertísimo” �� Luciano Pereyra se emocionó al volver a #LaPeñaDeMorfi y recordar a Gerardo Rozín�� pic.twitter.com/7vbpJlG7q0 — MorfiTelefe (@MorfiTelefe) August 14, 2022

Y cerró: “Es una enseñanza más de vida y es raro. Pero qué rareza tan hermosa, porque es acompañada de música y de un país que está detrás de todo esto. Y tengamos la oportunidad de llevarles una canción sobre un momento tan duro que atravesamos”.