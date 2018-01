En medio del repudio generalizado que provocó la expresión de Cacho Castaña "Si la violación es inevitable, relájate y goza", Luis Ventura salió a defenderlo.

En declaraciones a La Once Diez/Radio de la Ciudad, Luis Ventura afirmó: “Está sobrevaluado y sobredimensionado cualquier cosa, cualquier palabra fuera de lugar. Hoy decís ‘buenos días con V’ y te matan. No me parece que induzcan a Cacho Castaña a que se tire por el balcón, o que se suicide en la Plaza de Mayo, Ya está, se equivocó, pidió disculpas, ¿qué quieren? que vaya a la silla eléctrica, ¿qué quieren? ¿detenerlo? ¿a dónde lo quieren empujar?”.

Puesto a defender a Cacho, el periodista añadió: “Yo no veo por qué algunos les perdonan un montón de cosas a unos y a otros, no. Hay gente que dice barbaridades y está en evidencia todo el tiempo. El propio protagonista pidió disculpas, no entiendo qué quieren. ¿Quieren que se despelleje en vivo? No cometió un delito”.

En opinión de Ventura, si a Castaña van a cuestionarle sus dichos del modo feroz en el que lo están haciendo, habría que replantearse unas cuantas cosas. “Para eso, tenes que eliminar el tango, no podes cantar más ningún tema de Carlos Gardel, de Julio Sosa... Que el INADI vaya ahí".

"Insisto en que se están sobredimensionando situaciones -siguió diciendo-. Los delitos y los abusos son para todos. Si matan a un hombre, ¿no vamos a patalear? ¿nos callamos la boca? Me parece que se están exacerbando un montón de situaciones… ¿Descubrimos que Cacho Castaña es una mala persona a los 70 años?”.